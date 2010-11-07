Planar, 3D monitörünü ve 3D çalışmalar için hazırladığı yeni klavyesini satışa sunuyor

Profesyonellere özel donanım çözümleri sunan Planar Systems, 3D destekli yeni monitörünü duyurdu. SA2311W model adını taşıyan 23-inç boyuyundaki LCD monitör, 120Hz panel kullanıyor ve bu sayede Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresiyle gelen monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yüksekliği ayarlanabilir standa sahip 3D destekli SA2311W, üç yıllık garanti ile 449 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Planar Systems, 3D destekli monitörüne ek olarak yine profesyoneller için hazırladığı ProGlow isimli klavyesini de kullanıma sunuyor. 3D monitörle birlikte kullanılmak üzere hazırlanan kablolu klavye, PC bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. 3D deneyimine katkı sağlamak amacıyla 7 seviyeli aydınlatma sistemine sahip olan klavye ile 3D için gerekli olan gözlüklerin kullanımı esnasında klavye kullanım verimliliğinin de arttırılması hedefleniyor. Planar Systems, yeni klavyesini 185 dolar olarak belirlediği etiket fiyatıyla Aralık ayında satışa sunacak.