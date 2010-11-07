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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Planar, 3D monitörünü ve 3D çalışmalar için hazırladığı yeni klavyesini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Planar, 3D monitörünü ve 3D çalışmalar için hazırladığı yeni klavyesini satışa sunuyor
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Profesyonellere özel donanım çözümleri sunan Planar Systems, 3D destekli yeni monitörünü duyurdu. SA2311W model adını taşıyan 23-inç boyuyundaki LCD monitör, 120Hz panel kullanıyor ve bu sayede Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresiyle gelen monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yüksekliği ayarlanabilir standa sahip 3D destekli SA2311W, üç yıllık garanti ile 449 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Planar Systems, 3D destekli monitörüne ek olarak yine profesyoneller için hazırladığı ProGlow isimli klavyesini de kullanıma sunuyor. 3D monitörle birlikte kullanılmak üzere hazırlanan kablolu klavye, PC bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. 3D deneyimine katkı sağlamak amacıyla 7 seviyeli aydınlatma sistemine sahip olan klavye ile 3D için gerekli olan gözlüklerin kullanımı esnasında klavye kullanım verimliliğinin de arttırılması hedefleniyor. Planar Systems, yeni klavyesini 185 dolar olarak belirlediği etiket fiyatıyla Aralık ayında satışa sunacak.

Planar, 3D monitörünü ve 3D çalışmalar için hazırladığı yeni klavyesini satışa sunuyor
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blackboard 9 yıl
Klavyenin ışıklandırma sistemi 180$ tutuyormuş.
Işıklı 180$, ışıksız 5$.
:):).
Allah'ım ya.
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TURK SITH 9 yıl
yeter vurmayın adam öldü
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captanico 9 yıl
monitoru anladıkta klavye ve 3d arasındaki 185$ lık baglantıyı cozemedim ben.
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ozkan_tpc 9 yıl
O klavyeye o ücreti ödeyecek kullanıcılara lütfen bir adet pet şişede soğuk su da hediye etsinler.
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DH Misafiri 9 yıl
Planerin teknik özelliklerini eleştirmeden şunu belirtmek isterim ki estetik anlayışı malesef Koacaman bir "0"
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edi_büdü 9 yıl
amerikadan gelen makinalarımızda dell pc ile planar lcd geliyordu. dell veriyorsa vardır bi hikmet yada makinayı yapan firma .
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strafor 9 yıl
"Planar Systems, yeni klavyesini 185 dolar olarak belirlediği etiket fiyatıyla Aralık ayında satışa sunacak."


İyi misiniz siz ? Alt tarafı tuşların üstündeki etiketleri 3d gözlükle okunabilir kılacak şekilde yapmışlar.
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Batuist 9 yıl
neresi profesyonel bunun anlamadım.. sıradan bir 3d destekli monitör işte.. ips panel var desen anlarımda o da yok ki...
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Rey Leon 9 yıl
aga bu klavye görundu kadar tabir yerındeyse takoz ise 5 lira verılmez
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spankman 9 yıl
klawye acayip geldi gözüme.
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Boss. 9 yıl
Planar nedir yahu?

Hadi monitörü geçtik diyelim, doğru düzgün hiçbir özelliği olmayan o klavyeye o kadar para vermezdim ben açıkçası.
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