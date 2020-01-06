PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi

Sony'nin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ev konsolu PlayStation 5 detaylanmaya devam ediyor. Konsolun en merak edilen parçalarından birisi olan oyun kontrolcüsü de bugün ilk kez net bir şekilde görüntülendi.
Yeni kontrol cihazının genel hatları itibarıyla PlayStation 4 kolundan pek bir farkı olmadığı söylenebilir. Dokunmatik yüzeyin biraz daha büyük olması dikkat çekmiş. Bunun dışında ise sızan fotoğraflardan şu an için çok fazla detay seçmek mümkün değil.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler
Yeni kontrolcünün dış görünüş anlamında DualShock 4'e benzeyeceğini aslında zaten biliyorduk. PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı. Cerny, yeniliklerin kontrolcünün dışında değil içinde olacağını belirtmişti.
Yeni oyun kolunun şu ana kadar onaylanan özellikleri arasında dokunsal geri bildirim isimli yeni bir titreşim teknolojisi ve uyarlanabilir tetikçiler yer alıyor. Bu yenilikleri sızan fotoğraflarda görmemiz elbette mümkün değil.
Yeni kontrolcüde dokunmatik yüzeyin aynen yerini koruyor olması biraz enteresan olmuş. Dokunmatik yüzey bildiğiniz gibi DualShock 4'in en çok eleştirilen kısımlarındandı. Sony'nin büyük umutlarla tanıtımını yaptığı ancak oyun dünyasında pek de karşılık bulamayan dokunmatik yüzey, yeni kontrolcüde de yine maalesef önemli bir alanı kaplamaya devam edecek.
PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Yani artık bir yıldan kısa bir süre kaldı. Konsolun resmi tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çelikten yapacak halleri yok ya eğer malzeme kalitesi artarsa fiyatta artar :) burada amaç bazı şeylerden ödün verip fiyatı minumuma çekmek yoksa herşeyi kaliteli malzemeden yaparlarsa alırsın 1000 1500 dolara ozaman kim alacak ?
Ayrıca TouchPad'in hala var olmasının nedeni geriye uyumluluk. PS4 oyunlarını oynayabilmek için TouchPad gerekli. Şu an sadece menu açmak için kullanılıyorsa bile nesil başında Touch Pad'i tamamen destekleyen oyunlar çıktı. Onları geri getirebilmek için gerekli bir hareketti.
Kontrolcü ile alakalı genel olarak: bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye gerek yok. Dualshock 4 zaten çok başarılı bir kontrolcü. Konfor ve malzeme kalitesinde de iyileşme varsa bence sıkıntı değil. Zaten Xbox tarafı da aynı mantıkla ilerliyor, kontrolcü büyük oranda Series X'de de aynı.
Zaten ds2-ds3 arası çok küçük fark vardı aynı şekilde ds4-ds5 arası da çok fark olmaması iyi olur, ben ds4 ü çok severek kullanıyorum ve çok kişi vardır severek kullanan.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6668 kez okundu.
21 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
playstation 5, dualshock 5 ve