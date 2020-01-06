PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi

Sony'nin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ev konsolu PlayStation 5 detaylanmaya devam ediyor. Konsolun en merak edilen parçalarından birisi olan oyun kontrolcüsü de bugün ilk kez net bir şekilde görüntülendi.

Yeni kontrol cihazının genel hatları itibarıyla PlayStation 4 kolundan pek bir farkı olmadığı söylenebilir. Dokunmatik yüzeyin biraz daha büyük olması dikkat çekmiş. Bunun dışında ise sızan fotoğraflardan şu an için çok fazla detay seçmek mümkün değil.

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Yeni kontrolcünün dış görünüş anlamında DualShock 4'e benzeyeceğini aslında zaten biliyorduk. PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı. Cerny, yeniliklerin kontrolcünün dışında değil içinde olacağını belirtmişti.

Yeni oyun kolunun şu ana kadar onaylanan özellikleri arasında dokunsal geri bildirim isimli yeni bir titreşim teknolojisi ve uyarlanabilir tetikçiler yer alıyor. Bu yenilikleri sızan fotoğraflarda görmemiz elbette mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

Yeni kontrolcüde dokunmatik yüzeyin aynen yerini koruyor olması biraz enteresan olmuş. Dokunmatik yüzey bildiğiniz gibi DualShock 4'in en çok eleştirilen kısımlarındandı. Sony'nin büyük umutlarla tanıtımını yaptığı ancak oyun dünyasında pek de karşılık bulamayan dokunmatik yüzey, yeni kontrolcüde de yine maalesef önemli bir alanı kaplamaya devam edecek.

PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Yani artık bir yıldan kısa bir süre kaldı. Konsolun resmi tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

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