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    PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi

    Genel hatları itibarıyla DualShock 5'in DualShock 4'ten pek bir farkı yok. Yeni kontrolcünün yenilikleri, dışında değil içinde olacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    6,7b
    1
    23
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi

    Sony'nin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ev konsolu PlayStation 5 detaylanmaya devam ediyor. Konsolun en merak edilen parçalarından birisi olan oyun kontrolcüsü de bugün ilk kez net bir şekilde görüntülendi.

    Yeni kontrol cihazının genel hatları itibarıyla PlayStation 4 kolundan pek bir farkı olmadığı söylenebilir. Dokunmatik yüzeyin biraz daha büyük olması dikkat çekmiş. Bunun dışında ise sızan fotoğraflardan şu an için çok fazla detay seçmek mümkün değil. 

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    Yeni kontrolcünün dış görünüş anlamında DualShock 4'e benzeyeceğini aslında zaten biliyorduk. PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı. Cerny, yeniliklerin kontrolcünün dışında değil içinde olacağını belirtmişti.

    Yeni oyun kolunun şu ana kadar onaylanan özellikleri arasında dokunsal geri bildirim isimli yeni bir titreşim teknolojisi ve uyarlanabilir tetikçiler yer alıyor. Bu yenilikleri sızan fotoğraflarda görmemiz elbette mümkün değil.

    PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi
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    Yeni kontrolcüde dokunmatik yüzeyin aynen yerini koruyor olması biraz enteresan olmuş. Dokunmatik yüzey bildiğiniz gibi DualShock 4'in en çok eleştirilen kısımlarındandı. Sony'nin büyük umutlarla tanıtımını yaptığı ancak oyun dünyasında pek de karşılık bulamayan dokunmatik yüzey, yeni kontrolcüde de yine maalesef önemli bir alanı kaplamaya devam edecek.

    PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Yani artık bir yıldan kısa bir süre kaldı. Konsolun resmi tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    GAMBIT 2 hf. en beğenilen
    Cihazın yarısını dokunmatik yüzey kaplıyor. Kimsenin kullanmadığı bir şey. Halbuki orası çok daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. DualShock 4'te yaptın bir hata tamam da bunda ısrar etmenin anlamı nedir.
    Cihazın yarısını dokunmatik yüzey kaplıyor. Kimsenin kullanmadığı bir şey. Halbuki orası çok daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. DualShock 4'te yaptın bir...
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    Yanıtla +20
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Konsolun tasarımını gömenler gelmeden hatırlatayım bu geliştirici kipi nihai tasarım değil
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kardeş 500 dolarlık cihazdan ne bekliyon ALLAH aşkına :)
    çelikten yapacak halleri yok ya eğer malzeme kalitesi artarsa fiyatta artar :) burada amaç bazı şeylerden ödün verip fiyatı minumuma çekmek yoksa herşeyi kaliteli malzemeden yaparlarsa alırsın 1000 1500 dolara ozaman kim alacak ?
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    sefaikiz 2 hf. Frost05
    Tasarımın değişmeyeceğini yetkililer açıkladı tasarım aynıysa daha ne bekleniyor bu işte ds5 tasarımı içi değişecek ve usb type c eklenecek
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    sefaikiz 2 hf. deniz c
    Genel konuşmak olmaz hocam bende Ps kolunda rahat ediyorum analoglar simetri olmayınca oynayamadım elime ps kolunu aldığımda oh be çektirdi
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    Serdar 2 hf.
    Başımız göğe erdi.
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    1ses1 2 hf.
    ps4 kollaı çalılşacak mı bunda acaba. Birdaha kol almıyalım
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    Arda 88 2 hf.
    Malzeme kalitesi bile ben çöpüm diye bağırıyor.
    Yanıtla +2
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    ByTheEfsane_ 2 hf. GAMBIT
    Mesela ne koyulabilir? "daha iyi bir şekilde değerlendirebilir" demek tamamen eleştirmek için eleştirmek oluyor.



    Ayrıca TouchPad'in hala var olmasının nedeni geriye uyumluluk. PS4 oyunlarını oynayabilmek için TouchPad gerekli. Şu an sadece menu açmak için kullanılıyorsa bile nesil başında Touch Pad'i tamamen destekleyen oyunlar çıktı. Onları geri getirebilmek için gerekli bir hareketti.



    Kontrolcü ile alakalı genel olarak: bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye gerek yok. Dualshock 4 zaten çok başarılı bir kontrolcü. Konfor ve malzeme kalitesinde de iyileşme varsa bence sıkıntı değil. Zaten Xbox tarafı da aynı mantıkla ilerliyor, kontrolcü büyük oranda Series X'de de aynı.
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    GabrielPhoenix 2 hf.
    Orası burası gözüktü diyene kadar resmî bir açıklama gelsin artık !
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    sakulta8585 2 hf. kurtulus35
    Bunun icin girmistim. Cikiyorum geri . Iyi aksamlar.
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    jac0B0 2 hf.
    Ortaya ekran filan koymasınlar da ds4 aynısı olsa bile kafi.

    Zaten ds2-ds3 arası çok küçük fark vardı aynı şekilde ds4-ds5 arası da çok fark olmaması iyi olur, ben ds4 ü çok severek kullanıyorum ve çok kişi vardır severek kullanan.
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    6668 kez okundu.
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