ŞOK marketlerde PS5 Slim var

Zaman zaman PlayStation konsollarını raflara çıkaran ŞOK marketler bu kez Slim versiyonunu satmaya başladı. Hafta sonu aktüel ürün kampanyasında PS5 Slim konsolu hem mağazada hem de sanal mağazada satışa başladı.

30 Mart ŞOK aktüel ürünler

30 Mart ŞOK aktüel ürünler arasında PS5 Slim konsolu göze çarpıyor. PS5 Slim konsolu tek kol ve 1TB kapasite ile geliyor. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek.

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Konsolun fiyatı 20499TL olarak belirtilmiş ve uygun denebilecek bir seviyede. Ne var ki sanal mağazada bu ürün 21499TL olarak satılıyor. Yazım hatası mı var yoksa fiziksel mağazalarda konsol daha mı ucuza satılacak bununla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Diğer taraftan sanal mağazada disk okuyucu ve çift kol olan PS5 Slim versiyonu ise 24999TL olarak satılıyor.

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