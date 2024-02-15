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    Sony, daha fazla PlayStation oyununu PC’ye getirecek

    Görünüşe göre PlayStation’ın iş şekli önümüzdeki dönemlerde agresif bir şekilde değişme uğrayacak. Zira Sony, PC'ye daha fazla 1. parti oyun getirmek istediklerini söyledi.

    Sony, daha fazla PlayStation oyununu PC’ye getirecek Tam Boyutta Gör

    Sony, bir süre önce PlayStation 5 satışlarının artık kademeli olarak düşmeye başlayacağını ve konsolun ömrünün son aşamasına doğru ilerlediğini açıkladı. Bununla birlikte firma, Sony Interactive Entertainment'taki (SIE) işletme kârı sorununu da çözmek istiyor. Bu doğrultuda daha fazla PlayStation oyununun PC’ye doğru yolculuk yaptığını göreceğiz.

    Hatırlanacağı üzere Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan’ın da önümüzdeki ay emekli olacak. Sony'nin geçişe yardımcı olması için Operasyon Direktörü (COO) Hiroki Totoki'yi SIE Başkanı (ayrıca geçici CEO) olarak atamıştı ve Totoki, agresif değişimlerin olacağına işaret etti.

    PC'ye daha fazla 1. parti oyunu gelecek

    Totoki dört aydır bu görevdeydi ve bu süre zarfında işletmede bazı büyük kusurlar olduğunu fark etti. Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki ile gerçekleştirilen bir görüşmede Tokoki şunları söylüyor: "SIE'de tespit ettiğim en büyük sorun, yaptıkları işin büyümeye, sürdürülebilir kârlar elde etmeye ve bir bütün olarak birim için daha yüksek marjlara nasıl dönüştürüleceği konusunda yeterli anlayışa sahip olmamaları." Bu açıklamanın meali ise şu: Sony SIE’de ciddi bir yönetim ve iş şekli sorunu var.

    Bu doğrultuda Tokoki’nin aklında belirli de bir plan var gibi görünüyor. Zira Tokoki, geçmişte konsolu popülerleştirmek için 1. Parti oyunları kullandıklarını ancak artık buna odaklanmayacaklarını söylüyor. Yani Sony, artık PlayStation birinci taraf içeriğini PC gibi farklı platformlara daha agresif bir şekilde yaymak istiyor.

    Kabul etmek gerekir ki, Sony zaten neredeyse tüm birinci parti PlayStation içeriğini PC'ye getirmeye başladı. Ancak Horizon Forbidden West’te olduğu gibi genellikle PC’ye çıkış, konsol çıkışından daha geç oluyor. Tokoki ayrıca, PC gibi diğer platformlarda 1. parti içeriğe sahip olmanın, 1. parti içeriğin büyümesini sağlayarak işletme kârlarını artıracağını açıkladı. Bu da Sony’nin gecikmeli PC lansmanlarının değişeceğine işaret ediyor.

    Sony’nin de açıkladığı gibi PlayStation 5 satışlarının önümüzdeki mali yıldan itibaren kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Birinci parti oyunları PC'ye aynı gün veya en azından şimdiye kadar yaptıklarından çok daha erken taşımak, kullanıcı tabanını ve dolayısıyla işletme kârını büyütmenin bir yolu olabilir. Helldivers 2'nin başarılı çıkışı aslında burada bir potansiyel olduğunu kanıtlıyor. Ek olarak Xbox’ın da bu yöne doğru gitmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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