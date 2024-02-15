Sony, daha fazla PlayStation oyununu PC’ye getirecek

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Sony, bir süre önce PlayStation 5 satışlarının artık kademeli olarak düşmeye başlayacağını ve konsolun ömrünün son aşamasına doğru ilerlediğini açıkladı. Bununla birlikte firma, Sony Interactive Entertainment'taki (SIE) işletme kârı sorununu da çözmek istiyor. Bu doğrultuda daha fazla PlayStation oyununun PC’ye doğru yolculuk yaptığını göreceğiz.

Hatırlanacağı üzere Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan’ın da önümüzdeki ay emekli olacak. Sony'nin geçişe yardımcı olması için Operasyon Direktörü (COO) Hiroki Totoki'yi SIE Başkanı (ayrıca geçici CEO) olarak atamıştı ve Totoki, agresif değişimlerin olacağına işaret etti.

PC'ye daha fazla 1. parti oyunu gelecek

Totoki dört aydır bu görevdeydi ve bu süre zarfında işletmede bazı büyük kusurlar olduğunu fark etti. Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki ile gerçekleştirilen bir görüşmede Tokoki şunları söylüyor: "SIE'de tespit ettiğim en büyük sorun, yaptıkları işin büyümeye, sürdürülebilir kârlar elde etmeye ve bir bütün olarak birim için daha yüksek marjlara nasıl dönüştürüleceği konusunda yeterli anlayışa sahip olmamaları." Bu açıklamanın meali ise şu: Sony SIE’de ciddi bir yönetim ve iş şekli sorunu var.

Bu doğrultuda Tokoki’nin aklında belirli de bir plan var gibi görünüyor. Zira Tokoki, geçmişte konsolu popülerleştirmek için 1. Parti oyunları kullandıklarını ancak artık buna odaklanmayacaklarını söylüyor. Yani Sony, artık PlayStation birinci taraf içeriğini PC gibi farklı platformlara daha agresif bir şekilde yaymak istiyor.

Sony, PS5 satışlarının düşmeye başlamasını bekliyor 1 gün önce eklendi

Kabul etmek gerekir ki, Sony zaten neredeyse tüm birinci parti PlayStation içeriğini PC'ye getirmeye başladı. Ancak Horizon Forbidden West’te olduğu gibi genellikle PC’ye çıkış, konsol çıkışından daha geç oluyor. Tokoki ayrıca, PC gibi diğer platformlarda 1. parti içeriğe sahip olmanın, 1. parti içeriğin büyümesini sağlayarak işletme kârlarını artıracağını açıkladı. Bu da Sony’nin gecikmeli PC lansmanlarının değişeceğine işaret ediyor.

Sony’nin de açıkladığı gibi PlayStation 5 satışlarının önümüzdeki mali yıldan itibaren kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Birinci parti oyunları PC'ye aynı gün veya en azından şimdiye kadar yaptıklarından çok daha erken taşımak, kullanıcı tabanını ve dolayısıyla işletme kârını büyütmenin bir yolu olabilir. Helldivers 2'nin başarılı çıkışı aslında burada bir potansiyel olduğunu kanıtlıyor. Ek olarak Xbox’ın da bu yöne doğru gitmesi bekleniyor.

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