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    Sony, emekli olan CEO'suna PS1 görünümlü PS5 hediye etti

    Sony, 2024'te emekliye ayrılacak PlayStation CEO'su Jim Ryan için bir veda partisi düzenledi. Jim Ryan'a dünyada sadece 1 tane olan PS1 görünümlü özel tasarım bir PS5 hediye edildi.

    Sony, emekli olan CEO'suna PS1 görünümlü PS5 hediye etti Tam Boyutta Gör

    Sony, 2019’dan bu yana oyun bölümü Sony Interactive Entertainment’ın CEO’luğunu üstlenen Jim Ryan’ın Mart 2024’te emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Ryan, 30 yıldır Sony’de görev almıştı.

    Şirket, PlayStation CEO’su görevinden ayrılmaya hazırlanırken ünlü iş insanı için bir veda partisi düzenledi.

    Sony, Ryan’a dünyada 1 tane olan bir konsol hediye etti. Yuichi Haga isimli bir Sony çalışanı tarafından paylaşılan görselde, bu konsolun PlayStation 1 görünümü verilmiş bir PlayStation 5 olduğu anlaşıldı.

    Dualsense kontrolcü, Dualshock 1 tasarımıyla donatılmış durumda. Bununla beraber o büyük uçlu bağlantı kabloları ve diğer detayları da orijinal PlayStation 1'i andırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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