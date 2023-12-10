Sony, emekli olan CEO'suna PS1 görünümlü PS5 hediye etti

Sony, 2019’dan bu yana oyun bölümü Sony Interactive Entertainment’ın CEO’luğunu üstlenen Jim Ryan’ın Mart 2024’te emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Ryan, 30 yıldır Sony’de görev almıştı.
Şirket, PlayStation CEO’su görevinden ayrılmaya hazırlanırken ünlü iş insanı için bir veda partisi düzenledi.
Sony, Ryan’a dünyada 1 tane olan bir konsol hediye etti. Yuichi Haga isimli bir Sony çalışanı tarafından paylaşılan görselde, bu konsolun PlayStation 1 görünümü verilmiş bir PlayStation 5 olduğu anlaşıldı.
Dualsense kontrolcü, Dualshock 1 tasarımıyla donatılmış durumda. Bununla beraber o büyük uçlu bağlantı kabloları ve diğer detayları da orijinal PlayStation 1'i andırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.