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Sony, 2019’dan bu yana oyun bölümü Sony Interactive Entertainment’ın CEO’luğunu üstlenen Jim Ryan’ın Mart 2024’te emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Ryan, 30 yıldır Sony’de görev almıştı.

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Şirket, PlayStation CEO’su görevinden ayrılmaya hazırlanırken ünlü iş insanı için bir veda partisi düzenledi.

Sony, Ryan’a dünyada 1 tane olan bir konsol hediye etti. Yuichi Haga isimli bir Sony çalışanı tarafından paylaşılan görselde, bu konsolun PlayStation 1 görünümü verilmiş bir PlayStation 5 olduğu anlaşıldı.

Dualsense kontrolcü, Dualshock 1 tasarımıyla donatılmış durumda. Bununla beraber o büyük uçlu bağlantı kabloları ve diğer detayları da orijinal PlayStation 1'i andırıyor.

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Sony, emekli olan CEO'suna PS1 görünümlü PS5 hediye etti