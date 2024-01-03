Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Playstation, Türkiye özelinde bir süredir tartışmaların odağında yer alıyor. Öyle ki bu yılın başlarında Sony'nin Türkiye'den çekileceği belirtilmiş ve resmi Playstation distribütörünün Bilkom olacağı aktarılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye’deki resmi Playstation distribütörü belli oldu

PlayStation'ın resmi Türkiye distribütörü belli oldu

Kaçıranlar için PlayStation Türkiye hakkında daha önceki iddialar, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin yıl sonuna kadar faaliyetleri durduracağı yönündeydi. Hatta diğer ürün gruplarındaki çalışmaların Bilkom gibi distribütör firmalara bırakılacağı belirtildi.

Türkiye’deki resmi Playstation distribütörü ise daha önce söylendiği gibi Bilkom değil Tez Elektronik oldu. Bunun çok da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Peki neden? Günümüzde Esse Grup çatısı altında çalışmalarını sürdürenTez Elektronik, Mart 2017'den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribitörü olarak hizmet veriyor.

PS5 Slim Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün önce eklendi

Henüz Sony ve Tez Elektronik cephesinden bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ancak yeni satışa çıkan Playsation 5 Slim özelinde Vatan Bilgisayar'dan aktarılan bilgi bu şekilde.

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