PlayStation'ın resmi Türkiye distribütörü belli oldu
Kaçıranlar için PlayStation Türkiye hakkında daha önceki iddialar, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin yıl sonuna kadar faaliyetleri durduracağı yönündeydi. Hatta diğer ürün gruplarındaki çalışmaların Bilkom gibi distribütör firmalara bırakılacağı belirtildi.
Türkiye’deki resmi Playstation distribütörü ise daha önce söylendiği gibi Bilkom değil Tez Elektronik oldu. Bunun çok da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Peki neden? Günümüzde Esse Grup çatısı altında çalışmalarını sürdürenTez Elektronik, Mart 2017'den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribitörü olarak hizmet veriyor.
Henüz Sony ve Tez Elektronik cephesinden bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ancak yeni satışa çıkan Playsation 5 Slim özelinde Vatan Bilgisayar'dan aktarılan bilgi bu şekilde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
351 Kişi Okuyor (103 Üye, 248 Misafir) 41 Masaüstü 310 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4561 kez okundu.
12 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sony, PlayStation ve