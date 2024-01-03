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    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın resmi Türkiye distribütörü belli oldu

    Sony'nin Türkiye operasyonlarını sonlandırmasının ardından PlayStation'ın Türkiye'deki süreçlerini yönetecek firma belli oldu. Resmi Playstation distribütörü Bilkom değil Tez Elektronik oldu.
    PlayStation'ın resmi Türkiye distribütörü belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Playstation, Türkiye özelinde bir süredir tartışmaların odağında yer alıyor. Öyle ki bu yılın başlarında Sony'nin Türkiye'den çekileceği belirtilmiş ve resmi Playstation distribütörünün Bilkom olacağı aktarılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye’deki resmi Playstation distribütörü belli oldu

    PlayStation'ın resmi Türkiye distribütörü belli oldu

    Kaçıranlar için PlayStation Türkiye hakkında daha önceki iddialar, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin yıl sonuna kadar faaliyetleri durduracağı yönündeydi. Hatta diğer ürün gruplarındaki çalışmaların Bilkom gibi distribütör firmalara bırakılacağı belirtildi.

    Türkiye’deki resmi Playstation distribütörü ise daha önce söylendiği gibi Bilkom değil Tez Elektronik oldu. Bunun çok da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Peki neden? Günümüzde Esse Grup çatısı altında çalışmalarını sürdürenTez Elektronik, Mart 2017'den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribitörü olarak hizmet veriyor.

    Henüz Sony ve Tez Elektronik cephesinden bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ancak yeni satışa çıkan Playsation 5 Slim özelinde Vatan Bilgisayar'dan aktarılan bilgi bu şekilde. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4561 kez okundu.
    12 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    sony, PlayStation ve
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