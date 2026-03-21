PlayStation’a FSR Redstone geliyor: Frame Gen yolda

Frame Generation PlayStation'a gelecek
Sony cephesinden önemli bir açıklama geldi. PlayStation'ın baş sistem mimarı Mark Cerny, AMD ile geliştirilen FSR Redstone tabanlı Frame Generation teknolojisinin PlayStation platformlarına geleceğini doğruladı. Bu teknoloji, Sony ve AMD'nin "Project Amethyst" kapsamında birlikte geliştirdiği çözümlere dayanıyor.
Cerny'ye göre, aynı teknolojinin PlayStation tarafına uyarlanmış bir versiyonu ilerleyen dönemde kullanılacak. Ancak zamanlama tarafı oldukça belirsiz. Yapılan açıklamaya göre bu yıl için yeni bir plan bulunmuyor. Bu da Frame Generation desteğinin en erken 2027 civarında gelme ihtimalini güçlendiriyor.
Bu teknoloji, kareler arasında yapay zekâ destekli yeni kareler oluşturarak performansı artırmayı hedefliyor. Yeni nesil FSR Redstone sürümünde ise, özellikle görüntü bozulmaları ve "ghosting" gibi sorunlar ciddi şekilde azaltıldı. Aslında PlayStation 5 üzerinde daha önce FSR 3 tabanlı Frame Generation kullanan oyunlar da oldu. Ancak bunlar geliştirici bazlı çözümlerdi.
Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni sistem ise daha entegre ve gelişmiş bir yapı sunacak. Ancak kullanıcı tarafında bu teknolojiyi görmek için biraz daha beklemek gerekecek.
