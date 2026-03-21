    PlayStation’a FSR Redstone geliyor: Frame Gen yolda

    PlayStation'a FSR Redstone geliyor: Frame Gen yolda     

    Oyun tarafında görsel kalite ve performans, son yıllarda donanım kadar yazılım teknolojileriyle de bağlantılı. Özellikle upscaling ve frame generation çözümleri, konsollarda bile deneyimi doğrudan etkileyen bir noktaya ulaşmış durumda. Son olarak Sony, PlayStation platformları için FSR Redstone tabanlı Frame Generation teknolojisini doğruladı

    Frame Generation PlayStation'a gelecek

    Sony cephesinden önemli bir açıklama geldi. PlayStation'ın baş sistem mimarı Mark Cerny, AMD ile geliştirilen FSR Redstone tabanlı Frame Generation teknolojisinin PlayStation platformlarına geleceğini doğruladı. Bu teknoloji, Sony ve AMD'nin "Project Amethyst" kapsamında birlikte geliştirdiği çözümlere dayanıyor.

    Cerny'ye göre, aynı teknolojinin PlayStation tarafına uyarlanmış bir versiyonu ilerleyen dönemde kullanılacak. Ancak zamanlama tarafı oldukça belirsiz. Yapılan açıklamaya göre bu yıl için yeni bir plan bulunmuyor. Bu da Frame Generation desteğinin en erken 2027 civarında gelme ihtimalini güçlendiriyor.

    Öte yandan Sony, upscaling tarafında ilk adımı atmış durumda. Kısa süre önce tanıtılan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) 2.0, FSR Redstone'ın upscaling algoritmasıyla aynı temeli paylaşıyor. Bu da aslında altyapının şimdiden hazırlandığını gösteriyor. Frame Generation tarafı ise daha ileri bir aşamayı temsil ediyor.

    Bu teknoloji, kareler arasında yapay zekâ destekli yeni kareler oluşturarak performansı artırmayı hedefliyor. Yeni nesil FSR Redstone sürümünde ise, özellikle görüntü bozulmaları ve "ghosting" gibi sorunlar ciddi şekilde azaltıldı. Aslında PlayStation 5 üzerinde daha önce FSR 3 tabanlı Frame Generation kullanan oyunlar da oldu. Ancak bunlar geliştirici bazlı çözümlerdi.

    Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni sistem ise daha entegre ve gelişmiş bir yapı sunacak. Ancak kullanıcı tarafında bu teknolojiyi görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

