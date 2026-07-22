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Tam Boyutta Gör Abonelik tabanlı oyun servislerinde bir yandan yeni oyunlar kütüphaneye eklenirken, diğer yandan bazı yapımlar platformdan kaldırılıyor. Son olarak Sony'nin PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarında Ağustos 2026'da ayrılacak oyunlar netleşmiş durumda.

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

Yayınlanan listeye göre Ağustos ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Bomber Crew, Clash: Artifacts of Chaos, Onee Chanbara Origin, Roki, Space Crew: Legendary Edition, Dead Island 2, Earth Defense Force 6, Harold Halibut ve Unicorn Overlord olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 6 gün önce eklendi

PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar, Essential aboneliğinden farklı olarak kütüphaneden çıktığı anda erişime kapanıyor. Yani bu oyunlara devam etmek isteyen kullanıcıların belirlenen tarih sonrasında satın alması gerekecek. Listedeki tüm oyunların 18 Ağustos'tan itibaren kütüphaneden ayrılacağını söyleyelim.

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Onee Chanbara Origin

Roki

Space Crew: Legendary Edition

Dead Island 2

Earth Defense Force 6

Harold Halibut

Unicorn Overlord

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PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ağustos 2026

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