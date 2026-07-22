PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ağustos 2026

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Ağustos ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Bomber Crew, Clash: Artifacts of Chaos, Onee Chanbara Origin, Roki, Space Crew: Legendary Edition, Dead Island 2, Earth Defense Force 6, Harold Halibut ve Unicorn Overlord olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar, Essential aboneliğinden farklı olarak kütüphaneden çıktığı anda erişime kapanıyor. Yani bu oyunlara devam etmek isteyen kullanıcıların belirlenen tarih sonrasında satın alması gerekecek. Listedeki tüm oyunların 18 Ağustos'tan itibaren kütüphaneden ayrılacağını söyleyelim.
- Bomber Crew
- Clash: Artifacts of Chaos
- Onee Chanbara Origin
- Roki
- Space Crew: Legendary Edition
- Dead Island 2
- Earth Defense Force 6
- Harold Halibut
- Unicorn Overlord