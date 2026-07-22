Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ağustos 2026

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Ağustos ayında platformdan ayrılacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ağustos 2026 Tam Boyutta Gör
    Abonelik tabanlı oyun servislerinde bir yandan yeni oyunlar kütüphaneye eklenirken, diğer yandan bazı yapımlar platformdan kaldırılıyor. Son olarak Sony'nin PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarında Ağustos 2026'da ayrılacak oyunlar netleşmiş durumda. 

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

    Yayınlanan listeye göre Ağustos ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Bomber Crew, Clash: Artifacts of Chaos, Onee Chanbara Origin, Roki, Space Crew: Legendary Edition, Dead Island 2, Earth Defense Force 6, Harold Halibut ve Unicorn Overlord olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar, Essential aboneliğinden farklı olarak kütüphaneden çıktığı anda erişime kapanıyor. Yani bu oyunlara devam etmek isteyen kullanıcıların belirlenen tarih sonrasında satın alması gerekecek. Listedeki tüm oyunların 18 Ağustos'tan itibaren kütüphaneden ayrılacağını söyleyelim.

    • Bomber Crew
    • Clash: Artifacts of Chaos
    • Onee Chanbara Origin
    • Roki
    • Space Crew: Legendary Edition
    • Dead Island 2
    • Earth Defense Force 6
    • Harold Halibut
    • Unicorn Overlord
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia pride ankara da arabayla gidilecek manzaralı yerler mi router 4c kurulum trafik cezamı ödeyemiyorum tv plus üyelik iptali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum