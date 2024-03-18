Playstation VR2 üretimi duraklatıldı: İşte nedeni

PS VR2 üretimi kısa süreliğine durdu
Bildiğiniz gibi 550 dolar fiyat etiketiyle PS5'e özel olarak tanıtılan PS VR2, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak birinci taraf oyunların yetersizliği ve PC desteğinin bulunmaması gibi sorunlar, cihazı hızla geri planda bıraktı. Şimdi ise Bloomberg, Sony'nin iki milyondan fazla PSVR2 ürettiğini ancak satışların önemli ölçüde yavaşladığını bildirdi.
Bu da envanter fazlalığı nedeniyle PS VR2 üretiminin kesilmesine neden oldu. Analistlere göre VR başlığı, ilk yılında bir milyonun biraz üzerinde sattı. Bunun yarısından fazlası ilk 6 haftada gerçekleşirken, geçtiğimiz tatil sezonundaki satışlar beklentilerin altında kaldı. Hatta en yakın rakibi Meta Quest 2 ve 3 önemli ölçüde daha fazla sattığını belirtiliyor.
Her halükarda Sony, PlayStation odaklı gelişmelere devam ediyor. Zira sevilen yapımların PC portlarının yanı sıra, PS VR2'nin çok yakında PC desteği kazandığını göreceğiz. PS VR2'nin tekrar üretimine gireceği tarih ise şu an için belirsiz. Ancak bü süreçte, çeşitli indirim ve fırsatlar ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.