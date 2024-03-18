Playstation VR2 üretimi duraklatıldı: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Sony tarafından 2023 başlarında tanıtılan Playstation VR2 bir süredir gündemden düşmüyor. Kaçıranlar için ilk altı hafta içinde 600.000'den fazla satan başlığın çok yakında PC desteği kazanacağı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde, şaşırtıcı bir gelişme paylaşıldı. Bloomberg'den gelen bilgilere göre Sony, Playstation VR2'nin üretimini durdurdu.

PS VR2 üretimi kısa süreliğine durdu

Bildiğiniz gibi 550 dolar fiyat etiketiyle PS5'e özel olarak tanıtılan PS VR2, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak birinci taraf oyunların yetersizliği ve PC desteğinin bulunmaması gibi sorunlar, cihazı hızla geri planda bıraktı. Şimdi ise Bloomberg, Sony'nin iki milyondan fazla PSVR2 ürettiğini ancak satışların önemli ölçüde yavaşladığını bildirdi.

Bu da envanter fazlalığı nedeniyle PS VR2 üretiminin kesilmesine neden oldu. Analistlere göre VR başlığı, ilk yılında bir milyonun biraz üzerinde sattı. Bunun yarısından fazlası ilk 6 haftada gerçekleşirken, geçtiğimiz tatil sezonundaki satışlar beklentilerin altında kaldı. Hatta en yakın rakibi Meta Quest 2 ve 3 önemli ölçüde daha fazla sattığını belirtiliyor.

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Her halükarda Sony, PlayStation odaklı gelişmelere devam ediyor. Zira sevilen yapımların PC portlarının yanı sıra, PS VR2'nin çok yakında PC desteği kazandığını göreceğiz. PS VR2'nin tekrar üretimine gireceği tarih ise şu an için belirsiz. Ancak bü süreçte, çeşitli indirim ve fırsatlar ile karşılaşabiliriz.

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