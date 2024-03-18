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    PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı

    PlayStation 5 Pro özelliklerine ilişkin ek ayrıntılar kısa bir süre önce ortaya çıktı. Yeni bilgiler beklenen PS5 Pro konsolunun CPU ve sistem belleği performansına odaklanıyor.
    PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce PlayStation 5 hakkında önemli bir sızıntının gerçekleştiğini sizlere aktarmıştık. PS5 Pro’nun önemli miktarda performans artışı, PSSR yükseltme teknolojisi ve güçlü ışın izleme yetenekleriyle çıkacağı iddia edilmişti. Şimdi ise konsolun CPU ve sistem belleği performansı ile diğer GPU ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

    PS5 Pro detaylanmaya devam ediyor

    Geçtiğimiz cuma günü Moore's Law Is Dead tarafından sızdırılan PS5 Pro bilgilere biraz şüphe ile yaklaşılmıştı. Ancak çok geçmeden oyun dünyasının saygın isimlerinden Tom Henderson, bu bilgilerin gerçek olduğunu doğruladı. Şimdi ise Henderson, konsol hakkında bazı yeni detayları ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre PS5 Pro CPU’su mevcut temel modelle aynı olacak ancak High CPU Frequency modu sayesinde 3,85 GHz’e çıkabileceği ve böylece yüzde 10’luk bir kazanım elde edeceği belirtiliyor.

    PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sistem belleği tarafında da benzer hız artışını göreceğiz. PlayStation 5’te 448 GB/s (14 GT/s) bellekler bulunurken PS5 Pro da 576 GB/s (18GT/s) seviyesine çıkılacak. Bu da standart konsola göre yüzde 28’lik bir artış anlamına geliyor. Bunlara ek olarak GPU tarafı için de yeni bilgiler paylaşıldı. Aktarılanlara göre temel konsol modelinde BVH4 (Bounding Volume Hierarchy) içeren 18 WGP bulunuyordu. Ancak bu yapı BVH8 ile desteklenen 30 WGP'ye (60 CU) sahip yeni bir GPU ile güncellenecek. Bu detay doğrudan ışın izleme performansına yönelik.

    BVH8 detayı aslında biraz ilginç. Zira yalnızca PS5 Pro'nun RDNA4'ün RT motorunu kullandığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda RDNA4'ün döngü başına RT verimini iki katına çıkardığını da doğruluyor. Bundan aynı zamanda hem RDNA4 mimarisinin hem de PS5 Pro’nun saf performanstan ziyade özellikle RT ve yapay zeka tarafına ağırlık vereceği anlamı çıkıyor.

    PS5 Pro neler sunacak?

    PS5 Pro hakkındaki bilgileri özetleyecek olursak; Konsol, GPU tarafında yüzde 45’lik bir performans artışı sağlayacak. Işın izleme tarafında 2 ila 4 kat arasında performans sıçrayışı yaşanacak. Kayar nokta performansı önemli miktarda artarak 10,28 TFLOPs’tan 33,5 TFLOPs’a yükselecek. Yükseltme için DLSS benzeri özel bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. "PlayStation Spectral Super Resolution" olarak adlandırılan ve makine öğrenimi ile hızlandırılmış bir "Temporal Anti-aliasing Upscale" teknolojisi konsolda yer alacak. PSSR, 4K çözünürlüğü çıkışta destekleyecek, gelecek sürümlerde 8K desteğinin eklenmesi olası. Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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