PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce PlayStation 5 hakkında önemli bir sızıntının gerçekleştiğini sizlere aktarmıştık. PS5 Pro’nun önemli miktarda performans artışı, PSSR yükseltme teknolojisi ve güçlü ışın izleme yetenekleriyle çıkacağı iddia edilmişti. Şimdi ise konsolun CPU ve sistem belleği performansı ile diğer GPU ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

PS5 Pro detaylanmaya devam ediyor

Geçtiğimiz cuma günü Moore's Law Is Dead tarafından sızdırılan PS5 Pro bilgilere biraz şüphe ile yaklaşılmıştı. Ancak çok geçmeden oyun dünyasının saygın isimlerinden Tom Henderson, bu bilgilerin gerçek olduğunu doğruladı. Şimdi ise Henderson, konsol hakkında bazı yeni detayları ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre PS5 Pro CPU’su mevcut temel modelle aynı olacak ancak High CPU Frequency modu sayesinde 3,85 GHz’e çıkabileceği ve böylece yüzde 10’luk bir kazanım elde edeceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem belleği tarafında da benzer hız artışını göreceğiz. PlayStation 5’te 448 GB/s (14 GT/s) bellekler bulunurken PS5 Pro da 576 GB/s (18GT/s) seviyesine çıkılacak. Bu da standart konsola göre yüzde 28’lik bir artış anlamına geliyor. Bunlara ek olarak GPU tarafı için de yeni bilgiler paylaşıldı. Aktarılanlara göre temel konsol modelinde BVH4 (Bounding Volume Hierarchy) içeren 18 WGP bulunuyordu. Ancak bu yapı BVH8 ile desteklenen 30 WGP'ye (60 CU) sahip yeni bir GPU ile güncellenecek. Bu detay doğrudan ışın izleme performansına yönelik.

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BVH8 detayı aslında biraz ilginç. Zira yalnızca PS5 Pro'nun RDNA4'ün RT motorunu kullandığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda RDNA4'ün döngü başına RT verimini iki katına çıkardığını da doğruluyor. Bundan aynı zamanda hem RDNA4 mimarisinin hem de PS5 Pro’nun saf performanstan ziyade özellikle RT ve yapay zeka tarafına ağırlık vereceği anlamı çıkıyor.

PS5 Pro neler sunacak?

PS5 Pro hakkındaki bilgileri özetleyecek olursak; Konsol, GPU tarafında yüzde 45’lik bir performans artışı sağlayacak. Işın izleme tarafında 2 ila 4 kat arasında performans sıçrayışı yaşanacak. Kayar nokta performansı önemli miktarda artarak 10,28 TFLOPs’tan 33,5 TFLOPs’a yükselecek. Yükseltme için DLSS benzeri özel bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. "PlayStation Spectral Super Resolution" olarak adlandırılan ve makine öğrenimi ile hızlandırılmış bir "Temporal Anti-aliasing Upscale" teknolojisi konsolda yer alacak. PSSR, 4K çözünürlüğü çıkışta destekleyecek, gelecek sürümlerde 8K desteğinin eklenmesi olası. Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor.

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