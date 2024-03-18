PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı

PS5 Pro detaylanmaya devam ediyor
Geçtiğimiz cuma günü Moore's Law Is Dead tarafından sızdırılan PS5 Pro bilgilere biraz şüphe ile yaklaşılmıştı. Ancak çok geçmeden oyun dünyasının saygın isimlerinden Tom Henderson, bu bilgilerin gerçek olduğunu doğruladı. Şimdi ise Henderson, konsol hakkında bazı yeni detayları ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre PS5 Pro CPU’su mevcut temel modelle aynı olacak ancak High CPU Frequency modu sayesinde 3,85 GHz’e çıkabileceği ve böylece yüzde 10’luk bir kazanım elde edeceği belirtiliyor.
BVH8 detayı aslında biraz ilginç. Zira yalnızca PS5 Pro'nun RDNA4'ün RT motorunu kullandığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda RDNA4'ün döngü başına RT verimini iki katına çıkardığını da doğruluyor. Bundan aynı zamanda hem RDNA4 mimarisinin hem de PS5 Pro’nun saf performanstan ziyade özellikle RT ve yapay zeka tarafına ağırlık vereceği anlamı çıkıyor.
PS5 Pro neler sunacak?
PS5 Pro hakkındaki bilgileri özetleyecek olursak; Konsol, GPU tarafında yüzde 45’lik bir performans artışı sağlayacak. Işın izleme tarafında 2 ila 4 kat arasında performans sıçrayışı yaşanacak. Kayar nokta performansı önemli miktarda artarak 10,28 TFLOPs’tan 33,5 TFLOPs’a yükselecek. Yükseltme için DLSS benzeri özel bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. "PlayStation Spectral Super Resolution" olarak adlandırılan ve makine öğrenimi ile hızlandırılmış bir "Temporal Anti-aliasing Upscale" teknolojisi konsolda yer alacak. PSSR, 4K çözünürlüğü çıkışta destekleyecek, gelecek sürümlerde 8K desteğinin eklenmesi olası. Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.