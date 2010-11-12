Plextor, 24x hızında kayıt yapabilen dahili DVD yazıcı PX-L890SA'yı satışa sundu

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Depolama çözümleri üreticisi Plextor, dahili formda hazırladığı Bluray yazıcısının ardından bu seferde yine dahili formda hazırladığı DVD yazıcısını satışa sundu.
Plextor'un PX-L890SA kod adıyla ürettiği DVD yazıcı 1.5 MB tampon belleğe sahip olarak hazırlandı. SATA arabirimini destekleyen dahili DVD yazıcı, LightScribe teknolojisini de destekliyor. Plextor'un satışa sunduğu dahili DVD yazıcının performans değerleri şu şekilde belirtildi;
24x DVD-R/+R
12x DVD-R/+R DL
8x DVD+RW
6x DVD-RW
48x CD-R
24x CD-RW
Depolama çözümleri üreticisi Plextor'un hazırladığı dahili DVD yazıcı PX-L890SA, 68$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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Ama şunuda söyleyim benim evimdeki yazıcı lg dir sebebide sizinkilerle aynı yılda belkide 500 dvd yakmıyorum.
Saygılarımla yanlış anlaşılmasın söylediklerim sadece tecrübelerimi dile getirdim bu işi 7 8 sene yaptım. Nezamanki internetten herşey indirilebilmeye başlandı insanlar online istediklerini bulabilmeye başladı ozaman bıraktım.
+1 diyorum, kaç dvd yazıp kaçında hata alıyorsunuz buna akın, uzun vadede boşa yaktığınız boş dvd parası bile vereceginiz parayı karşılar.
Kaliteli olduğunu bende biliyorum. O konu ayrı. 68 Dolar' a 3 tane nerede alınır demişsin. Ondan yazdım bunu.
pcdepo.com/...
Yarı fiyatı olsa iyi.
Bu paraya 3 tane DVD yazıcı alınır farklı marka.