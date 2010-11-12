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Plextor, 24x hızında kayıt yapabilen dahili DVD yazıcı PX-L890SA'yı satışa sundu

Depolama çözümleri üreticisi Plextor, dahili formda hazırladığı Bluray yazıcısının ardından bu seferde yine dahili formda hazırladığı DVD yazıcısını satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi Plextor, dahili formda hazırladığı Bluray yazıcısının ardından bu seferde yine dahili formda hazırladığı DVD yazıcısını satışa sundu.

Plextor'un PX-L890SA kod adıyla ürettiği DVD yazıcı 1.5 MB tampon belleğe sahip olarak hazırlandı. SATA arabirimini destekleyen dahili DVD yazıcı, LightScribe teknolojisini de destekliyor. Plextor'un satışa sunduğu dahili DVD yazıcının performans değerleri şu şekilde belirtildi;

24x DVD-R/+R

12x DVD-R/+R DL

8x DVD+RW

6x DVD-RW

48x CD-R

24x CD-RW

Depolama çözümleri üreticisi Plextor'un hazırladığı dahili DVD yazıcı PX-L890SA, 68$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


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tda 1562q 9 yıl
Valla ben lg den çok çektim arkadaş acayip acayip arıza yapmaya başladı deli etti beni fireware güncellemesi yaptım hepten sıyırdı kafayı ama pc üzerinde gelen Liteon dvd combo yazıcım 5 senedir tık demedi ama namı diğer lg 3 senede cartayı çekti...
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sezilen 9 yıl
bir şeyi merak ettim; benim lg 20x (ve harici samsung 16x) yazıcılar var, ama hiçbir teknoloji firmasında 20x boş dvd görmedim. siz diyorsunuzki 24x yazıcı çıkmış!! 16x boş dvd lere 20x veya 24x yazıcı ile yazmanın bir kazancı var mıdır?
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abdulmusavvir 9 yıl
Dh Misafiri'nin dedikleri doğru, herkes aynı şeyi söylüyor zaten, ev kullanıcısı geneli temsil ettiğinden bu cihaz PAHALI kategorisinde. Eve alayım, günde 20 DVD yazsam, yine zarardayım, yıllardır philips DVD ye yazarım, en ucuz fiyatlı yazıcı markaları kullanıyorum, son 5 yıldır kendi hatam haricinde DVD m yanmadı, plextorun elindeki standın sınırları var gibi, o kadar bu işi biliyorsa makul fiyatlı ürünler de çıkarabilmesi gerekirdi, kapış kıran giderdi hepimiz biliyoruz, şunu da unutmamak lazım, her plextor kullanıcısı memnun değil, çekecek adam her markadan çekiyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Biraz yanlış düşünmüşsünüz arkadaşlar. Plextor bana göre ev kullanıcılarına hitab etmiyor. (Tabi firma herkese hitab eder o ayrı) Ben .. söz konusu mesleğim sebebi ile yıllarca kayıt işi ile uğraştım. Sizler genelde evinizde yılda ortalama taş çatlasın 1000 cd yada dvd yakarken ben bi yazıcı ile belkide yılda 70 80 bin cd dvd yaktım ve elbette çeşitli yazıcılar elimden geçti. Bunların başında elbette hiç tartışılmasız plextor. Ödediğin paranın misli misli hakkını veren bir yazıcıdır. Denediğim diğer yazıcılar arasında liteon sony asus ve nec vardır. (lg ve samsungun adını bile almuyorum) Elbette bu saydıklarımın hepsi son kullanıcı için çok ideal ve elbette bu yazıcılarda verdiğin paranın hakkını veriyor ama hepsi son kullanıcı için. Fakat 10luk bir dupplicator a 10 adet dvd yazıcı taktığın zaman işler çok değişiyor. Örneğin bir asus lg evinde dvd yakarken boş dvd yi seçmez ve nero ile çatır çatır yazarsınız. Ama 10 adet birden yazmaya kalktığınızda kolay kolay her dvd ye yazmaz ve dvd seçer yani çıkan 10 dvdyide bozuk yazar ama plextor bunu kolay kolay yapmaz. Belki 30 yazımdan sonra oda çok ısındığı için oda herzaman değil ama bazan bozuk yazar. Sadece bu değil tabi diğer marka dvd ler belli bi yazımdan sonra bırak yazmayı artık dvd bile okuyamıyacak duruma gelirler ki bu sayı çok düşüktür (tabi kesin konuşmuyorum bellide olmaz ama genelde öyledir) ama plextoru dupplicatore bir takarsın yıllık genel temizlik haricinde en az seni 5 6 yıl götürür. (Dikkat edin 5 6 yıl götürür derken dupplicator içerisinde onbinlerce dvd yazdığı halde). Elimde 3 tane dupplicator vardı bunlardan ikisi plextor 8 lik birindede liteon 10 luk vardı (liteonu plextordan yaklaşık 1 yıl sonra almıştım) ama malesef bir süre sonra sorunlar çıkarmaya başladı, çok fazla hata vermeye başladı. Bende mecburen yazıcıları değiştirdim. sony taktım onuda takmaz olaydım param boşa gitti. Sonra samsung malesef oda aynı sonra asus oda. Yanlız ben bunları sürekli değiştirirken plextor daha hiç sorun vermemişti ha pardon 3 yıldan sonra kapklar artık otomatik açılmıyodu. Mıknadısı aşırı baskı uğguladığındanmıdır artık bilinmez elle müdahele ile açmak zorunda kalıyodum. Tabi sonunda onada plextor taktım. Yani bukadar uzun lafın kısası fiyatından dolayı plextora yok 3tane alırım 3tane fiyatı falan demeyin
Ama şunuda söyleyim benim evimdeki yazıcı lg dir sebebide sizinkilerle aynı yılda belkide 500 dvd yakmıyorum.
Saygılarımla yanlış anlaşılmasın söylediklerim sadece tecrübelerimi dile getirdim bu işi 7 8 sene yaptım. Nezamanki internetten herşey indirilebilmeye başlandı insanlar online istediklerini bulabilmeye başladı ozaman bıraktım.
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SERIM 9 yıl

DH Misafiri




+1 diyorum, kaç dvd yazıp kaçında hata alıyorsunuz buna akın, uzun vadede boşa yaktığınız boş dvd parası bile vereceginiz parayı karşılar.
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tda 1562q 9 yıl
Arkadaşlar acil dvd -rw tavsiyesi IDE arabirim olacak ve sürekli dvd medya yazacam hangi markayı önerirsiniz değerli dostlar LG haricinde lg çok başımı ağrıttı çünkü
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1963bursa 9 yıl
yemişim kalitesini... :)
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aspirin_00 9 yıl
190 tl ilk dvd yazıcımı almıştım heygidiiiii kaç yıl geçti 5 yıl
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Batuist 9 yıl
evet haklısınız o fiyata alacağınız 3 tane DVD yazıcıyı (?nerde??) üstüste koyarsanız belki tek bir plextor kalitesini yakalayabilirsiniz..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

Batuist

evet haklısınız o fiyata alacağınız 3 tane DVD yazıcıyı (?nerde??) üstüste koyarsanız belki tek bir plextor kalitesini yakalayabilirsiniz..


Kaliteli olduğunu bende biliyorum. O konu ayrı. 68 Dolar' a 3 tane nerede alınır demişsin. Ondan yazdım bunu.

pcdepo.com/...

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murdocklawless 9 yıl
bu marka nasıl batmıyor hala ben anlamış değilim? demek ki bu fiyatlardan bu optik cihazları alanlar var. allah akıl fikir ihsan eylesin bu insanlara diyorum.
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tahir40 9 yıl
Eskiden bi hayli yüksek fiyatla CD yazıcı satan firma... Kar marjı azalında Optik sürücü işini bıraktığını duymuştum... Fiyat politikaları değişmemiş, Yarı parasına alabileceğiniz Kore Malı bi DVD Yazıcı aynı işi yapıyor...
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

tahir40

Eskiden bi hayli yüksek fiyatla CD yazıcı satan firma... Kar marjı azalında Optik sürücü işini bıraktığını duymuştum... Fiyat politikaları değişmemiş, Yarı parasına alabileceğiniz Kore Malı bi DVD Yazıcı aynı işi yapıyor...


Yarı fiyatı olsa iyi.

Bu paraya 3 tane DVD yazıcı alınır farklı marka.
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1963bursa 9 yıl
BD-Yazıcı fiyatına DVD-Yazıcı, Plextor işte fazla söze gerek yok. Toptancı olsam ben de getirmem bu markayı.
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