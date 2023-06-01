Tam Boyutta Gör Tüketici pazarında yaşanan talep sorunları, ekran kartı başta olmak üzere PC pazarını etkilemeye devam ediyor. Son paylaşılan Jon Peddie Research (JPR) raporuna göre ekran kartı sevkiyatlarında yılın ilk çeyreğinde önemli bir düşüş yaşandı. Peki pazardaki durumlar nasıl? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Ekran kartı pazarında kan kaybı sürüyor

2023'ün ilk çeyreğini konu alan araştırmaya göre ekran kartı sevkiyatları, çeyrekten çeyreğe yüzde 14 düşüşle toplam 54,8 milyona ulaştı. JPR'ye bu rakam, yüzde 6,1'lik yani 10 yıllık ortalamanın oldukça altında. Diğer tarafta dizüstü bilgisayar GPU sevkiyatları yüzde 45 düşerken, masaüstü GPU'lar yıldan yıla yüzde 40, geçen çeyreğin ise yüzde 12,6 oranında gerisinde kaldı.

Bu duraksamadan en fazla etkilenen isim ise Intel oldu diyebiliriz. CPU devi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,5 düşüşle üç aylık GPU sevkiyatlarında en büyük düşüşü gördü. Diğer tarafta AMD sevkiyatları çeyrek bazda yüzde 7,8 azalırken, Nvidia sevkiyatları sırasıyla yüzde 4,1 oranında geriledi. Ancak pazar payında Intel yüzde 2,9, AMD yüzde 0,9 ve Nvidia ise yüzde 1,96'lık artışa imza attı.

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İşlemci sevkiyatlarına gelirsek, Jon Peddie Research'ün raporuna göre son çeyrekte yüzde 15,6 ve yıllık bazda yüzde 38,8 düşüş yaşandı. Tablet pazarında ise herhangi bir değişim olmadı. Ayrıca JPR, 2023 yılının devamı için sevkiyat tahminlerini de paylaştı. Buna göre düşük satışlar yılın üçüncü çeyreğine kadar devam edecek. Ancak üçüncü ve dördüncü çeyrek başında temkinli ancak hafif bir yükseliş yaşanacağı belirtiliyor.

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Ekran kartı pazarında kan kaybı sürüyor: Satışlar dibe vurdu