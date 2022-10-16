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    Poco C50, Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde ortaya çıktı

    Daha önce IMEI veritabanında 220733SPI model numarasıyla ortaya çıkan Poco C50, yakın bir zamanda Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde görüntülendi.    
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    Poco C50, Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde görüldü Tam Boyutta Gör
    Poco, birkaç ay önce küresel pazarlarda Poco C40 isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan yeni sızıntılar ise şirketin serinin yeni telefonuC50üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Daha önce IMEI veritabanında görüntülenen Poco C50, yakın bir zamanda ise Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde görüntülendi.

    Poco C50, Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde görüldü Tam Boyutta Gör

    Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi'nde 220733SPI model numarası ve snow kod adı ile görüntülenen Poco C50, daha önce aynı model numarasıyla IMEI veritabanında görülmüştü. Kod adına dayanarak ise bu cihazın Redmi A1+ ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

    İşte Poco C50'nin beklenen özellikleri:

    Redmi A1+ ile benzer özelliklerde gelmsi beklenen Poco C50, MediaTek Helio işletim sisteminden güç alabilir. Android 12 ile kutudan çıkması beklenen cihazın 5000 mAh pil kapasitesine sahip olabileceği tahmin ediliyor. Redmi A1+, Poco C40'ta da gördüğümüz bir deri doku tasarımına sahip. Dolayısıyla Poco C50'nin de aynı suni deri tasarımına sahip olmasını beklenmekte. 

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    slamdunk393 2 gün önce

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