POCO F3 GT ve Redmi Note 10 için Android 13 güncellemesi başladı

POCO F3 GT için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi başladı
2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 10 ve POCO F3 GT, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bildirilenlere göre kararlı Android 13 tabanlı MIUI 14, her iki telefon için sırasıyla 'V14.0.1.0.SKGINXM' ve 'V14.0.1.0.TKJINXM' yapı numaralarıyla geliyor. Yeni güncelleme, an itibariyle Hindistan'da kullanıma açıldı. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı MIUI 14, gelişmiş sistem performansı, daha iyi pil ömrü, akıcı bir kullanıcı arabirimi (UI) ve gelişmiş gizlilik koruması dahil olmak üzere kullanıcılar için bir dizi özellik ve iyileştirme getiriyor. Yeni sürümde en dikkat çeken özelliklerden biri ise bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru.
POCO F3 GT veya Redmi Note 10 için, "Ayarlar" uygulamasına gidip "Sistem güncellemeleri" üzerinden MIUI 14 güncellemesini kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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