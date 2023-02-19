Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, Y serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce renk değiştiren arka paneliyle Y100 modelini piyasaya süren marka, bugün de ailenin en son üyesi Vivo Y56 5G modelini tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Vivo Y56 5G özellikleri

Esasen bir bütçe telefonu olan Vivo Y56 5G, ön tarafında 6,58 inç boyutlarında, 2408 × 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük sunan LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise f/1.8 50MP ana kamera ve f/2.4 2MP derinlik sensörlerinin yer aldığı telefona, su damlası çektikli 16MP özçekim kamerası eşlik ediyor.

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Kaputun altında Dimensity 700 platformundan güç alan Vivo Y56 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Ek olarak bu depolama alanı microSD kart ile de genişletilebiliyor. Yazılım tarafında ise kutusundan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çıkan bütçe telefonu, 18W hızlı şarj ve 5.000 mAh boyutlarında pil kapasitesi ile destekleniyor.

Vivo Y56 5G fiyatı

Metal Siyah ve Turuncu renk seçenekleri ile gelen Vivo Y56 5G, 240 dolar (vergisiz 4.519 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Yeni akıllı telefonun Türkiye pazarına ne zaman atacağını ise henüz açıklanmadı.

Ekran: 6,58 inç Full HD+ LCD

6,58 inç Full HD+ LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC

MediaTek Dimensity 700 SoC Hafıza: 128 GB

128 GB RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya

18W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 5.1

Çift SIM, 5G, WiFi, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 5.1 Renk seçenekleri: Siyah, Turuncu

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Bütçe telefonu Vivo Y56 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı