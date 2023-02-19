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    Bütçe telefonu Vivo Y56 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli akıllı telefon devi Vivo, uygun fiyatlı yeni telefonu Vivo Y56 5G modelini tanıttı. Y ailesinin en son üyesi neler sunuyor? İşte Vivo Y56 5G özellikleri ve fiyatı  
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    Bütçe telefonu Vivo Y56 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, Y serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce renk değiştiren arka paneliyle Y100 modelini piyasaya süren marka, bugün de ailenin en son üyesi Vivo Y56 5G modelini tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Vivo Y56 5G özellikleri

    Esasen bir bütçe telefonu olan Vivo Y56 5G, ön tarafında 6,58 inç boyutlarında, 2408 × 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük sunan LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise f/1.8 50MP ana kamera ve f/2.4 2MP derinlik sensörlerinin yer aldığı telefona, su damlası çektikli 16MP özçekim kamerası eşlik ediyor. 

    Kaputun altında Dimensity 700 platformundan güç alan Vivo Y56 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Ek olarak bu depolama alanı microSD kart ile de genişletilebiliyor. Yazılım tarafında ise kutusundan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çıkan bütçe telefonu, 18W hızlı şarj ve 5.000 mAh boyutlarında pil kapasitesi ile destekleniyor.

    Vivo Y56 5G fiyatı

    Metal Siyah ve Turuncu renk seçenekleri ile gelen Vivo Y56 5G, 240 dolar (vergisiz 4.519 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Yeni akıllı telefonun Türkiye pazarına ne zaman atacağını ise henüz açıklanmadı. 

    • Ekran: 6,58 inç Full HD+ LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC
    • Hafıza: 128 GB
    • RAM: 8 GB
    • Arka kamera: 50 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 5.1
    • Renk seçenekleri: Siyah, Turuncu
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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