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    Poco F4 5G, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek

    Redmi K40S’in yeniden adlandırılmış versiyonu olması beklenen Poco F4 5G'nin RAM kapasitesi belli oldu. 12 GB RAM ile gelecek olan Poco F4 5G'nin işte detayları:
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    Poco F4 5G, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek
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    Poco geçtiğimiz günlerde Poco F4 5G'nin Snapdragon 870 SoC tarafından destekleneceğini ve sürekli performans için LiquidCool 2.0 ısı dağıtma sistemine sahip olacağını onaylamıştı. Şimdi ise Poco, F4 5G'nin 12GB LPDDR5 RAM ile geleceğini ve UFS 3.1 depolamaya sahip olacağını duyurdu.

    Snapdragon 870'den güç alacak Poco F4 5G, 12 GB RAM ile gelecek

    Twitter üzerinden geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan Poco Hindistan hesabı, Poco F4 5G’nin, F3 5G modelinde de karşımıza çıkan Snapdragon 870 yonga setini devam ettireceğini duyurmuştu. Hesabın yeni yaptığı paylaşımda da Poco F4 5G'nin, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile geleceği duyuruldu.

    Bununla birlikte Poco F4 5G’nin yonga seti aynı kalırken, en büyük fark kamera tarafında görülecek gibi gözüküyor. OIS destekli 64MP birincil kamera dahil olmak üzere üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacak yeni telefon, 6.67 inç FullHD+ 120Hz AMOLED ekran, 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ve stereo hoparlörler ile gelecek.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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