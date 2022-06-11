POCO F4 5G, Liquidcool 2.0 soğutma teknolojisi ile gelecek

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Yakın bir zamanda F4 GT modelini küresel pazara sunan POCO, serinin ana modeli F4 5G üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Hindistan merkezli telefon üreticisi, Snapdragon 870’den güç alacak yeni telefonun iddialı soğutma sistemi Liquidcool 2.0’ı tanıttı.

Performans düşüşlerinin önüne geçecek

Bilindiği üzere günümüzde akıllı telefon işlemcileri oldukça gelişse de yoğun oyun ve güç gerektiren işlerde ısınmadan kaynaklı performans düşüşleri ile karşı karşıya kalıyor. Poco’ya göre, grafit levhalara sahip 7 katmanlı 3112 mm2’lik bir buhar odasını içeren Liquidcool 2.0, POCO F4 5G'nin sürekli en yüksek performansı korumasını sağlayacak.

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Twitter üzerinden ''İyi bir yonga seti, yüksek performans ile düşük güç tüketimi arasında her zaman denge kurabilmeli ve en son yonga setlerine sahip en yeni akıllı telefonların bu noktada geri kalıyor’’ açıklamasında bulunan Poco, POCO F4 5G’nin, Snapdragon 870’den güç alan Oneplus 10 Pro’ya ve daha iyi chipsetlere sahip akıllı telefonlara kıyasla sürekli performansını koruyabildiğini söyledi.

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Bununla birlikte POCO F4 5G’nin OIS destekli 64MP birincil kamera dahil olmak üzere üçlü bir sensör tasarımı, 6.67 inç FullHD+ 120Hz AMOLED ekran, 8 GB RAM, 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Poco F4 5G, özel bir soğutma teknolojisi ile geliyor