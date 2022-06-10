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    Poco F4 5G'nin detayları belli oldu: Bekleneni vermeyebilir

    Redmi K40S’in yeniden adlandırılmış versiyonu olması beklenen Poco F4 5G'nin teknik detayları sızdırıldı. Kamera özellikleri ile öne çıkan telefon yonga seti tarafında bekleneni vermeyebilir.
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    Poco F4 5G'nin özellikleri belli oldu! İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzde fiyat ve performans konusunda iddialı telefonlar piyasaya süren Poco, kısa bir süre önce F4 GT modelinin küresel pazara açıldığını duyurmuştu. Şimdi de serinin merakla beklenen ana modeli F4 5G’nin teknik detayları ortaya çıktı.

    Snapdragon 870'den güç alacak

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Poco Hindistan hesabı, Poco F4 5G’nin, F3 5G modelinde de karşımıza çıkan Snapdragon 870 yonga setini devam ettireceğini duyurdu. Daha öncesinde yeni telefonun Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği düşünülüyordu ancak görünüşe göre şirket aynı yonga setini bir üst modelde de koruyacak.

    Bununla birlikte Poco F4 5G’nin yonga seti aynı kalırken, en büyük fark kamera tarafında görülecek gibi gözüküyor. OIS destekli 64MP birincil kamera dahil olmak üzere üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacak yeni telefon, 6.67 inç FullHD+ 120Hz AMOLED ekran, 8 GB RAM, 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ve stereo hoparlörler ile gelecek.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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