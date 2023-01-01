Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi K60 globale Poco F5 Pro olarak gelecek

    Xiaomi’nin son dönemde satış rekorları kıran akıllı telefonları global pazara Poco çatısı altında çıkacak. Poco F5 Pro, Poco X5 Pro, Poco X5 5G bunlar arasında. 
    Oy Ver
    Poco F5 Pro
    Xiaomi’nin satış rekorları kıran yeni amiral gemi serisi Redmi K60 yakın dönemde global pazara da çıkacak. Firma Redmi K60 Pro modelini Çin’e özgü tutarken Redmi K60 ise isim değişikliğine uğrayacak.

    Poco F5 Pro geliyor

    Xiaomi’nin son dönemde çıkardığı iki önemli serisi satış rekorlarına imza attı. Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adet satarken Redmi K60 serisi de 5 dakikada 300 binden fazla satmayı başardı. Xiaomi bu modelleri global pazarda Poco serisi altında satacak.

    Kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi K60 amiral gemisi Poco F5 Pro adını alıyor. Redmi K60 modelinde 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama, 64MP ana kamera, 5500mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition modelinin Poco X5 Pro şeklinde pazarlanacağı iddia edildi. Redmi Note 12 Pro Speed Edition modelinde 6.67 inç FullHD+ 120Hz OLED ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 108MP Samsung ISOCELL HM2 ana sensör, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut.

    6.67 inç Full HD+ OLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 48MP ana sensör, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 12 modeli de Snapdragon 695 yonga seti değişikliği ile Poco X5 5G adını alıyor. Henüz bu modeller ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız