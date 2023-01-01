Redmi K60 globale Poco F5 Pro olarak gelecek

Xiaomi’nin satış rekorları kıran yeni amiral gemi serisi Redmi K60 yakın dönemde global pazara da çıkacak. Firma Redmi K60 Pro modelini Çin’e özgü tutarken Redmi K60 ise isim değişikliğine uğrayacak.

Poco F5 Pro geliyor

Xiaomi’nin son dönemde çıkardığı iki önemli serisi satış rekorlarına imza attı. Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adet satarken Redmi K60 serisi de 5 dakikada 300 binden fazla satmayı başardı. Xiaomi bu modelleri global pazarda Poco serisi altında satacak.

Redmi K60 ve Redmi K60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün önce eklendi

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi K60 amiral gemisi Poco F5 Pro adını alıyor. Redmi K60 modelinde 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama, 64MP ana kamera, 5500mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition modelinin Poco X5 Pro şeklinde pazarlanacağı iddia edildi. Redmi Note 12 Pro Speed Edition modelinde 6.67 inç FullHD+ 120Hz OLED ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 108MP Samsung ISOCELL HM2 ana sensör, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut.

6.67 inç Full HD+ OLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 48MP ana sensör, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 12 modeli de Snapdragon 695 yonga seti değişikliği ile Poco X5 5G adını alıyor. Henüz bu modeller ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.