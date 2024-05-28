POCO, M6 Plus 5G'yi duyurmaya hazırlanıyor

Daha önce POCO M7 Pro 5G olarak piyasaya sürülebileceği söylenen model isim değişikliğine gidiyor. POCO, bu cihazı POCO M6 Plus 5G olarak piyasaya sürmeye karar verdi.

POCO M6 Plus 5G çok yakında piyasada

POCO M6 Plus 5G'yi HyperOS kodunda N19 model numarası ve breeze kod adıyla tanımladı. Daha önce Xiaomi Çin'de Redmi Note 13R'yi duyurmuştu ve M6 Plus 5G, Redmi Note 13R'ye tamamen benzeyecek şekilde tasarlandı.

POCO M6 Plus 5G, 120Hz yenileme hızına ve 550 nit parlaklığa sahip 6,79 inç IPS ekranla birlikte geliyor. Bu ekran, TÜV Rheinland sertifikasıyla göz sağlığını korurken yüksek çözünürlük ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Poco, HyperOS güncellemesi alacak yeni cihazları açıkladı 1 ay önce eklendi

Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken POCO M6 Plus 5G, hem estetiği hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan POCO M6 Plus 5G, orta segmentte güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Bu işlemci günlük kullanımdan oyun performansına kadar geniş bir yelpazede yüksek verimlilik sağlıyor.

POCO yeni modeliyle 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar UFS 2.2 depolama desteğiyle kullanıcılara geniş alan ve yüksek performans sunmayı hedefliyor. Bu donanım çoklu görevlerde üstün performans sağlayarak kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede gösteriliyor.

Yazılım tarafında ise POCO M6 Plus 5G, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkıyor. Bu, kullanıcılara akıcı ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak cihazın genel performansını arttıran bir unsur. POCO M6 Plus 5G'nin piyasaya sürülmesi yakın gelecekte gerçekleşecek. Bu yeniliğin fiyatı ise henüz belli değil.

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