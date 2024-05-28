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    POCO, M6 Plus 5G'yi duyurmaya hazırlanıyor

    POCO orta sınıfa yeni ürünler sunmaya ve rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Son olarak yeni M serisi akıllı telefon POCO M6 Plus 5G modeli HyperOS Code üzerinde görüntülendi.
    POCO, M6 Plus 5G'yi duyurmaya hazırlanıyor
    Daha önce POCO M7 Pro 5G olarak piyasaya sürülebileceği söylenen model isim değişikliğine gidiyor. POCO, bu cihazı POCO M6 Plus 5G olarak piyasaya sürmeye karar verdi.

    POCO M6 Plus 5G çok yakında piyasada

    POCO M6 Plus 5G'yi HyperOS kodunda N19 model numarası ve breeze kod adıyla tanımladı. Daha önce Xiaomi Çin'de Redmi Note 13R'yi duyurmuştu ve M6 Plus 5G, Redmi Note 13R'ye tamamen benzeyecek şekilde tasarlandı.

    POCO M6 Plus 5G, 120Hz yenileme hızına ve 550 nit parlaklığa sahip 6,79 inç IPS ekranla birlikte geliyor. Bu ekran, TÜV Rheinland sertifikasıyla göz sağlığını korurken yüksek çözünürlük ve akıcı bir deneyim sunuyor.

    Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken POCO M6 Plus 5G, hem estetiği hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan POCO M6 Plus 5G, orta segmentte güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Bu işlemci günlük kullanımdan oyun performansına kadar geniş bir yelpazede yüksek verimlilik sağlıyor.

    POCO yeni modeliyle 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar UFS 2.2 depolama desteğiyle kullanıcılara geniş alan ve yüksek performans sunmayı hedefliyor. Bu donanım çoklu görevlerde üstün performans sağlayarak kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede gösteriliyor.

    Yazılım tarafında ise POCO M6 Plus 5G, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkıyor. Bu, kullanıcılara akıcı ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak cihazın genel performansını arttıran bir unsur. POCO M6 Plus 5G'nin piyasaya sürülmesi yakın gelecekte gerçekleşecek. Bu yeniliğin fiyatı ise henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/28/exclusive-poco-m6-plus-5g-coming-soon/ https://gagadget.com/en/465462-xiaomi-is-preparing-to-release-poco-m6-plus-5g/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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