Uygun fiyatlı telefon POCO M6 Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Poco, 1 Ağustos’ta POCO M6 Plus 5G telefonunu tanıttı. Bütçe dostu telefonlar arasında yerini alan Poco M6 Plus, M6 Pro 5G modelinden daha iyi özelliklere sahip, diğer aile üyeleriyle aynı tasarımı koruyor.

Poco F6 Deadpool Special Edition duyuruldu 4 gün önce eklendi

POCO M6 Plus 5G neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör POCO M6 Plus 5G, üst kısmı daha koyu, geri kalanı daha açık bir renkte çift tonda IP53 sertifikalı cam arka tasarıma sahip. Güç düğmesinde parmak izi okuyucu barındıran telefon, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 550 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sağlayan LCD ekrana sahip. Bu modelde 108MP ana kamera (Samsung ISOCELL HM6 1/1.67” sensörü) ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Öndeki kamera da 13MP.

Poco M6 Plus, Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 8GB RAM 128GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 5030 mAh batarya mevcut. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışıyor. POCO, 4 yıl güvenlik güncellemesi, 2 yıl Android güncellemesi sunacak.

POCO M6 Plus 5G fiyatı

POCO M6 Plus 5G, gümüş, siyah ve mor renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 155 dolar. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 128GB modelin fiyatı; 179 dolar.

POCO M6 Plus özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.79 inç, FHD+, 120Hz, 550 nit, LCD

: 6.79 inç, FHD+, 120Hz, 550 nit, LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE Bellek : 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x)

: 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB (UFS 2.2)

: 128GB (UFS 2.2) Arka kamera : 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)

: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Batarya : 5030 mAh, 33W hızlı şarj

: 5030 mAh, 33W hızlı şarj Yazılım : Android 14, HyperOS

: Android 14, HyperOS Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C

: Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3mm, 205 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

POCO M6 Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı