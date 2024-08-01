Uygun fiyatlı telefon POCO M6 Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

POCO M6 Plus 5G neler sunuyor?
Poco M6 Plus, Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 8GB RAM 128GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 5030 mAh batarya mevcut. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışıyor. POCO, 4 yıl güvenlik güncellemesi, 2 yıl Android güncellemesi sunacak.
POCO M6 Plus 5G fiyatı
POCO M6 Plus 5G, gümüş, siyah ve mor renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 155 dolar. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 128GB modelin fiyatı; 179 dolar.
POCO M6 Plus özellikleri
- Ekran: 6.79 inç, FHD+, 120Hz, 550 nit, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE
- Bellek: 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB (UFS 2.2)
- Arka kamera: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 13MP f/2.0
- Batarya: 5030 mAh, 33W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, HyperOS
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3mm, 205 g
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.