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    Uygun fiyatlı telefon POCO M6 Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    POCO, Hindistan'da giriş seviye uygun fiyatlı telefonunu tanıttı. Poco M6 Plus 5G, 108MP ana kamera, cam arka tasarım, Snapdragon 4 Gen 2 AE işlemciyle geliyor. 
    poco m6 plus 5g tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Poco, 1 Ağustos’ta POCO M6 Plus 5G telefonunu tanıttı. Bütçe dostu telefonlar arasında yerini alan Poco M6 Plus, M6 Pro 5G modelinden daha iyi özelliklere sahip, diğer aile üyeleriyle aynı tasarımı koruyor.

    POCO M6 Plus 5G neler sunuyor?

    poco m6 plus özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    POCO M6 Plus 5G, üst kısmı daha koyu, geri kalanı daha açık bir renkte çift tonda IP53 sertifikalı cam arka tasarıma sahip. Güç düğmesinde parmak izi okuyucu barındıran telefon, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 550 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sağlayan LCD ekrana sahip. Bu modelde 108MP ana kamera (Samsung ISOCELL HM6 1/1.67” sensörü) ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Öndeki kamera da 13MP.

    Poco M6 Plus, Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 8GB RAM 128GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 5030 mAh batarya mevcut. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışıyor. POCO, 4 yıl güvenlik güncellemesi, 2 yıl Android güncellemesi sunacak.

    POCO M6 Plus 5G fiyatı

    POCO M6 Plus 5G, gümüş, siyah ve mor renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 155 dolar. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 128GB modelin fiyatı; 179 dolar.

    POCO M6 Plus özellikleri

    poco m6 plus 5g telefon teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.79 inç, FHD+, 120Hz, 550 nit, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB (UFS 2.2)
    • Arka kamera: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 13MP f/2.0
    • Batarya: 5030 mAh, 33W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, HyperOS
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C
    • Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3mm, 205 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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