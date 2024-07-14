POCO M6 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

POCO M6 Plus beklenen özellikleri
POCO M6+, tasarım açısından POCO M6’ya oldukça benziyor; farklı olarak LED flaş halkası daha göze çarpıyor. Telefonun kenarları düz geliyor, delik çentikli ekrana sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu güç tuşunda. 6.79 inç boyutundaki ekran, LCD ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç alan telefon, 108MP ana kamera, 13MP mn kamera ile geliyor. Telefon, 33w hızlı şarjı destekleyen 5030 mAh batarya ile donatılmış.
POCO M6+ fiyatı ne kadar olacak?
POCO M6 Plus, 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB depolama olmak üzere iki seçenekle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 167 dolar. Renk seçenekleri arasında mor, siyah ve gümüş var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.