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Tam Boyutta Gör POCO, M6 telefonunu geçen ay küresel olarak tanıtmıştı. 108MP kamerasıyla öne çıkan uygun fiyatlı telefon POCO M6’nın Plus versiyonu da yakında tanıtılacak. POCO M6+ tasarımı, renk seçenekleri, özellikleri ve hatta fiyatı sızdırıldı.

Poco M6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

POCO M6 Plus beklenen özellikleri

POCO M6+, tasarım açısından POCO M6’ya oldukça benziyor; farklı olarak LED flaş halkası daha göze çarpıyor. Telefonun kenarları düz geliyor, delik çentikli ekrana sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu güç tuşunda. 6.79 inç boyutundaki ekran, LCD ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç alan telefon, 108MP ana kamera, 13MP mn kamera ile geliyor. Telefon, 33w hızlı şarjı destekleyen 5030 mAh batarya ile donatılmış.

POCO M6+ fiyatı ne kadar olacak?

POCO M6 Plus, 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB depolama olmak üzere iki seçenekle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 167 dolar. Renk seçenekleri arasında mor, siyah ve gümüş var.

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POCO M6 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı