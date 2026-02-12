Xiaomi 18 ve Vivo X500 serileri, Eylül lansmanına hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 ve Vivo X500 serisinin, Eylül ayında yeni nesil amiral gemisi işlemcilerle birlikte tanıtılabileceği öne sürülüyor. Tipster Digital Chat Station’a göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve MediaTek Dimensity 9600 yonga setine sahip ilk akıllı telefonlar sonbaharın ilk ayında sahne alacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Dimensity 9600 lansman takvimi netleşiyor

Sızıntıya göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Dimensity 9600 işlemcili cihazlar Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Qualcomm’un yeni nesil platformunun SM8975 kod adıyla anıldığı ve bazı kaynaklarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olarak da geçtiği belirtiliyor. Ancak sızıntılar, bu 2nm üretim sürecine sahip olduğu iddia edilen yonga setinin yüksek maliyet nedeniyle standart bir konfigürasyon olarak sunulmasının zor olduğunu ifade ediyor. Bu durum, üreticilerin maliyet-performans dengesini gözeterek daha erişilebilir varyantlara yönelmesine yol açabilir.

Xiaomi cephesinde, Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformunu kullanabileceği konuşuluyor. Ayrıca daha önceki iddialar da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun yıl sonunda Çin’de tanıtılabilecek Xiaomi 18 Ultra modeline güç verebileceğini öne sürmüştü.

Vivo tarafında ise Dimensity 9600 işlemci ile gelmesi beklenen yeni serinin bu yıl üçlü yapıya geçebileceği ifade ediliyor. Vivo X500, X500 Pro ve X500 Pro Max isimlendirmesi gündeme gelirken, 4 rakamının bazı Asya ülkelerinde uğursuz kabul edilmesi nedeniyle X400 serisinin atlanabileceği belirtiliyor.

