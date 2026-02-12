Giriş
    Oppo Find X9 Ultra'nın ekran ve batarya özellikleri ortaya çıktı

    Oppo Find X9 serisinin yeni üyesi Find X9 Ultra’nın Mart ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun batarya ve ekran özelliklerine ışık tutuyor.

    Oppo Find X9 Ultra'nın ekran ve batarya özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X9 serisinin yeni üyesi Find X9 Ultra’nın Mart ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Lansman öncesinde cihazla ilgili birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgiler ise telefonun batarya ve ekran özelliklerine odaklanıyor.

    Bir sızıntı kaynağına göre Find X9 Ultra, 2K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip BOE üretimi bir OLED ekranla test ediliyor. Ancak aynı kaynağa göre, satışa sunulacak nihai modelde 120Hz’lik bir panel tercih edilebilir.

    Ayrıca telefonun 7.050 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu doğruysa, Find X8 Ultra’daki 6.100 mAh bataryaya kıyasla önemli bir artış söz konusu olacak. Nitekim Oppo’nun yöneticilerinden Zhou Yibao, geçen Aralık ayında X9 Ultra’nın 7.000 mAh’ın üzerinde bir batarya sunacağını doğrulamıştı.

    Oppo Find X9 Ultra beklenen özellikler

    Son söylentilere göre Oppo’nun yeni kamera odaklı amiral gemisi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Cihazın 6,82 inç AMOLED ekrana, 200 MP Sony Lytia 901 ana kameraya, 200 MP periskop telefoto lense, 50 MP ultra geniş açı kameraya ve 10x optik zoom sunan 50 MP ikinci bir telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca 300 mm’lik bir telekonvertör aksesuarını da destekleyebileceği konuşuluyor.

    Find X9 Ultra’nın Nisan ile Haziran ayları arasında küresel pazarda da satışa sunulması planlanıyor. Telefonun siyah, kahverengi ve turuncu renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/oppo_find_x9_ultras_battery_and_display_details_leaked-news-71521.php https://x.com/heyitsyogesh/status/2021495432757772524
