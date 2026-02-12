Xiaomi 18'den ilk bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm ve MediaTek'in yeni nesil amiral gemisi yonga setlerine ilişkin takvim netleşirken, bu platformları kullanacak modellerle ilgili sızıntılar da artıyor. Daha önce Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan güç alması beklenen Xiaomi 18 serisine dair detaylar paylaşıldı.

Kamera ve ekran boyutları artıyor

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 18, selefi Xiaomi 17'ye kıyasla daha büyük bir ekranla gelebilir. Cihazda 6,4 inç boyutunda bir OLED panel yer alması bekleniyor. Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise kamera tarafında. Xiaomi 18'in 200MP çözünürlüğünde periskop telefoto kameraya sahip olabileceği belirtiliyor.

Bu donanım, bir önceki nesle göre ciddi bir sıçrama konumunda. Ayrıca daha gelişmiş sensör ve optik yapı, gövde içinde ek alan gerektirdiğinden, ekran boyutundaki artışın arkasında bu tercih bulunabilir. İşlemci tarafında ise standart modelin Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile gelmesi bekleniyor. Serinin üst modelleri olan Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max için Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro iddiası sürüyor.

Bu sayede Xiaomi, fiyat anlamında daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak. Daha önce gündeme gelen bilgilere paralel şekilde, serinin Eylül ayında tanıtılması olası görünüyor. Pro ve Pro Max modelleri ise halihazırda mevcut konumunu koruyacak.

