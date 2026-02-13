Giriş
    One UI 9 ufukta göründü: Galaxy Z Flip 8 üzerinde test ediliyor

    Samsung, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen katlanabilir Galaxy Z Flip 8 modelinde, Android 17 tabanlı One UI 9'u test etmeye başladı.            

    One UI 9 ufukta göründü: Galaxy Z Flip 8 üzerinde test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Gözler bu ayın sonlarında tanıtılacak Galaxy S26 serisine çevrilmiş olsa da, Samsung katlanabilir telefonları üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Galaxy Z Flip 8 olacak. Görünüşe göre Samsung, bu model için One UI 9 yazılım geliştirme sürecine şimdiden başlamış durumda.

    Galaxy Z Flip 8, kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile çıkabilir

    X’te @tarunvats33 tarafından paylaşılan bilgilere göre, F776USQU0AZB1 numaralı bir yazılım sürümü ortaya çıktı. Bu sürümün Galaxy Z Flip 8 için hazırlanan bir One UI 9 test yazılımı olduğu düşünülüyor. Model numaralarını takip edenler için belirtmek gerekirse, SM-F776 kodunun Galaxy Z Flip 8’e ait olduğu iddia ediliyor.

    Galaxy Z Flip 8 hakkında şu an için çok fazla detay bulunmasa da, ilk söylentiler cihazın Exynos 2600 işlemcisinden güç alacağını işaret ediyor. 

    Samsung ayrıca, geniş ekrana sahip başka bir katlanabilir model üzerinde de çalışıyor. Bu cihaza ait F971USQU0AZB1 numaralı yazılım sürümü de ortaya çıktı. Diğer katlanabilir modeller gibi, bu cihazın da One UI 9 ile gelmesi bekleniyor.

    Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Flip 7, piyasaya çıktığında en güncel sürümler olan One UI 8 ve Android 16 ile gelmişti. Samsung bu geleneği sürdürürse, Galaxy Z Flip 8’in de One UI 9 ve Android 17 ile tanıtılması kuvvetle muhtemel. 

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/first-one-ui-9-test-build-for-the-galaxy-z-flip-8-has-just-been-spotted/ https://www.sammobile.com/news/one-ui-9-spotted-samsung-mysterious-new-galaxy-z-fold/ https://x.com/tarunvats33/status/2021963546654069097
