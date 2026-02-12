Katlanabilir telefonlar yükselişte: 2026 tahminleri paylaşıldı

Ana akıma geçiş süreci hızlandı
2026 itibarıyla katlanabilir pazarın yeni ve daha sürdürülebilir bir büyüme evresine girmesi bekleniyor. Segmentteki en dikkat çekici değişim ise kitap tipi (book-style) modellerin yükselişi. Güncel verilere göre bu segment, toplam katlanabilir satışların %52'sini oluşturuyor. 2026'da bu oranın %65'e çıkması bekleniyor.
Öte yandan kapaklı (clamshell) modeller tamamen geri plana itilmiş değil. Ancak özellikle kitap tipi yatay katlanabilir modeller 2026 itibarıyla hem marka çeşitliliği hem de form faktörü dönüşümü sayesinde daha güçlü bir ivme yakalayabilir. Asıl soru ise bu büyümenin fiyat tarafında ne kadar dengeli ilerleyeceği.