    Katlanabilir telefonlar yükselişte: 2026 tahminleri paylaşıldı

    Counterpoint'e göre katlanabilir telefonlar 2026'da sürdürülebilir büyüme evresine geçiyor. Kitap tipi modellerin payı %65'e kadar ulaşabilir. İşte detaylar... 

    Katlanabilir telefonlar yükselişte: 2026 tahminleri paylaşıldı
    Katlanabilir telefonlar, ilk nesillerdeki kalın gövde ve dayanıklılık endişelerini büyük ölçüde geride bırakarak gelişmeye devam ediyor. Son olarak Counterpoint, 2026 yılına dair katlanabilir telefon pazarı tahminlerini paylaştı. Katlanabilir telefonlar için 2025 daha çok toparlanma ve stok dengesi yılı olurken, 2026'da daha agresif bir büyüme bekleniyor.

    Ana akıma geçiş süreci hızlandı

    2026 itibarıyla katlanabilir pazarın yeni ve daha sürdürülebilir bir büyüme evresine girmesi bekleniyor. Segmentteki en dikkat çekici değişim ise kitap tipi (book-style) modellerin yükselişi. Güncel verilere göre bu segment, toplam katlanabilir satışların %52'sini oluşturuyor. 2026'da bu oranın %65'e çıkması bekleniyor.

    Katlanabilir telefonlar yükselişte: 2026 tahminleri paylaşıldı
    Keza donanım tarafındaki ilerlemeler, daha ince tasarımlar ve gelişmiş menteşe sistemleri tüketici algısını da dönüştürmüş durumda. Bu cihazlar artık yalnızca "yenilikçi" değil, üretkenlik odaklı ciddi alternatifler olmaya başladı. Ayrıca raporda Apple'ın sonbaharda tanıtması beklenen katlanabilir iPhone modelinin kritik bir rol oynayacağı vurgulanıyor. Apple'ın pazara girişi, hem genel satışları artırabilir hem de katlanabilir segmenti daha geniş kitlelere taşıyabilir.

    Öte yandan kapaklı (clamshell) modeller tamamen geri plana itilmiş değil. Ancak özellikle kitap tipi yatay katlanabilir modeller 2026 itibarıyla hem marka çeşitliliği hem de form faktörü dönüşümü sayesinde daha güçlü bir ivme yakalayabilir. Asıl soru ise bu büyümenin fiyat tarafında ne kadar dengeli ilerleyeceği.

