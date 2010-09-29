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Point of View, GeForce GTS 450 Charged ve Ultra Charged modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, hız aşırtmalı modeller hazırlayan iştiraki TGT ile birlikte GeForce GTS 450 tabanlı iki yeni model duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, hem tasarım özellikleri hem de saat hızlarıyla referans karttan ayrılıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından GeForce GTS 450 Charged modeli 835MHz GPU, 1670MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, GeForce GTS 450 Ultra Charged ise 891MHz GPU, 1782MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek hızlarında çalışıyor.

3DVision, SLI, PhysX ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine destek sunan ekran kartları, modeline göre sırasıyla 129 Avro ve 139 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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gunescan 9 yıl
Orta kullanıcı için bence gayet iyi.
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acbold 9 yıl
1-2 ay daha beklerseniz ekran kartı için.çok makul seviyelerde alabilirsiniz.acele etmeye gerek yok.ati 6x serisini bi duyursun,sonrada çıkarır hemen zaten.
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bulevent 9 yıl
valla dostum yorumun için teşekkür ederim ekran kartı için ayıracağım maksimum bütçem 250-300tl arası vatanbilgisayar da biraz önce gördüm asusgts450yi 277tl bu fiyata başka ne alınabilir bilemiyorum birde zaten üst seviye ekran kartı için psu gerekli evdeki asus 400watt gts450 de bile sorun yaratacağını düşünüyorum
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Batuist 9 yıl
aslında şu aralar ekran kartı almayı düşünenlerin biraz daha beklemesi faydalı olabilir.. Zira atinin iyi bir çıkış yapması bekleniyor.. Tabi rakip kartlarda arada fazla fark olmaz o başka.. Artı özellikle üst seviye kart alacaklar için..
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bulevent 9 yıl
türkiye'deki fiyatı ne olur acaba ekran kartı almayı planlıyorumda makul bir seviyede olursa gts450 almak daha mantıklı
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selahattın ısık 9 yıl
Hızlar fena değilmiş.Umarım GTX 480 gibi soba yerine kullanılmak için üretilmmemiştir.Malum kış geldi.
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