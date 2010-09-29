Point of View, GeForce GTS 450 Charged ve Ultra Charged modellerini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, hız aşırtmalı modeller hazırlayan iştiraki TGT ile birlikte GeForce GTS 450 tabanlı iki yeni model duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, hem tasarım özellikleri hem de saat hızlarıyla referans karttan ayrılıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından GeForce GTS 450 Charged modeli 835MHz GPU, 1670MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, GeForce GTS 450 Ultra Charged ise 891MHz GPU, 1782MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek hızlarında çalışıyor.

3DVision, SLI, PhysX ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine destek sunan ekran kartları, modeline göre sırasıyla 129 Avro ve 139 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.