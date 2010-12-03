Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelini duyurdu. Point of View ve hız aşırtma odaklı iştiraki olan TGT'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan ekran kartı, özel soğutucusunun yanı sıra fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 855MHz'de, paralel işlemcileri 1710MHz'de ve bellekleri de 4104MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Aqua Computer tarafından hazırlanan ve grafik yongasıyla birlikte bellek yongaları ve güç modüllerini de kapsayan, 9mm kalınlığındaki Bakır su soğutma bloğu ile donatılmış durumda. Şimdiye kadar pazara sunulan GeForce GTX 580 modelleri dikkate alındığında en hızlılardan birisi olan POV GeForce GTX 580 Beast, performansı kadar fiyatıyla da konuşulacak gibi görünüyor.

Point of View'den yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 580 Beast, Avrupa'da 729 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.