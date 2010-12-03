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Point of View su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelini duyurdu
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Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelini duyurdu. Point of View ve hız aşırtma odaklı iştiraki olan TGT'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan ekran kartı, özel soğutucusunun yanı sıra fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 855MHz'de, paralel işlemcileri 1710MHz'de ve bellekleri de 4104MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Aqua Computer tarafından hazırlanan ve grafik yongasıyla birlikte bellek yongaları ve güç modüllerini de kapsayan, 9mm kalınlığındaki Bakır su soğutma bloğu ile donatılmış durumda. Şimdiye kadar pazara sunulan GeForce GTX 580 modelleri dikkate alındığında en hızlılardan birisi olan POV GeForce GTX 580 Beast, performansı kadar fiyatıyla da konuşulacak gibi görünüyor.

Point of View'den yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 580 Beast, Avrupa'da 729 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

Point of View su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelini duyurdu
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rog maximus 8 yıl
alt tarafı üstünde bi bakır blok var bu fiyat nedir ya...
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Vincent54 8 yıl
ben o paraya sistem toplarim yuh
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2kol3bacak 8 yıl
Çakala vurdular anında su soğutmalı gtx 580 güzel olur dedik diye. Ayrıca o fiyata Türkiye'ye gelmesinler bile malum hepimizin içinde bir kayserili yatıyor imkanı yok satamazlar.
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thorismund 8 yıl
Tr de 1750-2000 arası olur bu bence ok gereksiz sırf soputma diye bu fiyata quad sli yapılır orta üstü bir kartla...
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maliahmet1 8 yıl
bi blok 150dolar edermi yuh
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