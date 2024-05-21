Popüler strateji oyunu ENDLESS Legend Steam'de ücretsiz!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını SEGA'nın, geliştiriciliğini ise Amplitude Studios yaptığı sevilen strateji oyunu ENDLESS Legend, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. 23 Mayıs'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

ENDLESS Legend Steam'de ücretsiz

Steam'de aralıklı olarak ücretsiz oyun fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Sevilen strateji oyunlarından ENDLESS Legend ise, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar Steam'de erişilebilir olacak ve bu tarihten sonra tekrar ücretli hale gelecek. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyunun Steam'deki fiyatı ise, 24.99 dolar.

Amplitude Studios tarafından ilk olarak 2014 yılında yayınlanan ENDLESS Legend, kaynak toplama, askeri birimler ve destek binaları dahil olmak üzere sıra tabanlı bir oynanışa sahip. Ayrıca oynanış çeşitliliği ile öne çıkan bu yapımda, her ırk, onları benzersiz kılan çeşitli istatistiklere ve özel güçlere sahip.

PS Plus Nisan 2024 oyunları! Extra ve Premium 1 gün önce eklendi

Peki ENDLESS Legend ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra ENDLESS Legend Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

ENDLESS Legend önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

İşlemci: Intel Core i5 3.5 Ghz veya benzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB GeForce GTX 660 veya 1GB HD7850

DirectX: Sürüm 9

Depolama: 6GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Popüler strateji oyunu Steam'de ücretsiz! 800 TL değerinde