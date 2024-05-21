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    Popüler strateji oyunu ENDLESS Legend Steam'de ücretsiz!

    Sıra tabanlı stratejinin başarılı örneklerinden ENDLESS Legend, Steam'de 23 ücresiz oldu. İşte sistem gereksinimleri ve daha fazlası...                         
    Popüler strateji oyunu Steam'de ücretsiz! 800 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını SEGA'nın, geliştiriciliğini ise Amplitude Studios yaptığı sevilen strateji oyunu ENDLESS Legend, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. 23 Mayıs'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    ENDLESS Legend Steam'de ücretsiz

    Steam'de aralıklı olarak ücretsiz oyun fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Sevilen strateji oyunlarından ENDLESS Legend ise, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar Steam'de erişilebilir olacak ve bu tarihten sonra tekrar ücretli hale gelecek. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyunun Steam'deki fiyatı ise, 24.99 dolar.

    Amplitude Studios tarafından ilk olarak 2014 yılında yayınlanan ENDLESS Legend, kaynak toplama, askeri birimler ve destek binaları dahil olmak üzere sıra tabanlı bir oynanışa sahip. Ayrıca oynanış çeşitliliği ile öne çıkan bu yapımda, her ırk, onları benzersiz kılan çeşitli istatistiklere ve özel güçlere sahip.

    Peki ENDLESS Legend ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra ENDLESS Legend Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    ENDLESS Legend önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
    • İşlemci: Intel Core i5 3.5 Ghz veya benzeri
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: 1GB GeForce GTX 660 veya 1GB HD7850
    • DirectX: Sürüm 9
    • Depolama: 6GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    dell mi asus mu muhabbet kuşu kan gelmesi sarelle mi nutella mı ortak araba alınır mı whatsapp"ta karşı tarafın profil resmini gizleme

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