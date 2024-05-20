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    PS Plus Nisan 2024 oyunları: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Nisan 2024 oyunları. İşte Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Nisan 2024 oyunları! Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları

    Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall olmak üzere dört yapım eklemişti. Bu ayki PS Plus Extra ve Premium kataloğunda ise çok sayıda oyun bulunuyor.

    Sony'nin paylaşımına göre 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Nisan ayında eklenecek oyunlar:

    • Red Dead Redemption 2* | PS4
    • Deceive Inc.  | PS5
    • The Sims 4 City Living** | PS4
    • Crime Boss: Rockay City | PS5
    • The Settlers: New Allies | PS4
    • Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5
    • Cat Quest | PS4
    • Cat Quest II | PS4
    • The LEGO Movie 2 Videogame | PS4
    • Watch Dogs* | PS4

    PlayStation Premium | Classics

    • 2Xtreme | PS4, PS5
    • G-Police | PS4, PS5
    • Worms Pinball | PS4, PS5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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