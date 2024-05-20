PS Plus Nisan 2024 oyunları: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları
Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall olmak üzere dört yapım eklemişti. Bu ayki PS Plus Extra ve Premium kataloğunda ise çok sayıda oyun bulunuyor.
Sony'nin paylaşımına göre 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Nisan ayında eklenecek oyunlar:
- Red Dead Redemption 2* | PS4
- Deceive Inc. | PS5
- The Sims 4 City Living** | PS4
- Crime Boss: Rockay City | PS5
- The Settlers: New Allies | PS4
- Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5
- Cat Quest | PS4
- Cat Quest II | PS4
- The LEGO Movie 2 Videogame | PS4
- Watch Dogs* | PS4
PlayStation Premium | Classics
- 2Xtreme | PS4, PS5
- G-Police | PS4, PS5
- Worms Pinball | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.