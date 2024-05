PS Plus Nisan 2024 oyunları: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları

Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall olmak üzere dört yapım eklemişti. Bu ayki PS Plus Extra ve Premium kataloğunda ise çok sayıda oyun bulunuyor.

Sony'nin paylaşımına göre 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Nisan ayında eklenecek oyunlar:

Red Dead Redemption 2* | PS4

Deceive Inc. | PS5

The Sims 4 City Living** | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs* | PS4

PlayStation Premium | Classics

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

