ChatGPT, artık Apple Watch'da kullanılabiliyor

ChatGPT, Apple Watch'da nasıl kullanılır?
ChatGPT’yi Apple akıllı saatlere getiren WatchGPT, ChatGPT ile olan konuşmalarınızı sms, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden paylaşmanıza izin veriyor.
Uygulamanın geliştiricisi, güncellemeyle daha fazla özelliğin ekleneceğini söylüyor. Örneğin; ChatGPT şu anda tek bir soruya cevap veriyor, bir sonraki güncellemeyle daha fazla soru sorulabilecek. Bunun dışında geçmiş sohbetlerin görülebilmesi, yanıtların sesli okunması gibi yeni özellikler gelecek. WatchGPT, App Store’dan indirilebiliyor ancak ücretli (4 dolar).
watchGPT özellikleri
- Doğrudan Apple Watch’dan ChatGPT ile etkileşim
- Soruya hızlı yanıt alma veya yazmadan uzun mesaj oluşturma
- Etkileşim sonucunu paylaşma
- Herhangi bir veri toplamaz.
- İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe dillerinde mevcut.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez