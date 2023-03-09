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    Anlık Bildirim

    ChatGPT, artık Apple Watch'da kullanılabiliyor

    Son dönemin en çok konuşulan yapay zeka sohbet botlarından ChatGPT, artık akıllı saatlerde de kullanılabiliyor. OpenAI ChatGPT, Apple Watch’da nasıl kullanılıyor?
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    chatgpt apple watch Tam Boyutta Gör
    OpenAI’nin yetenekleri ve kolay erişilebilirliğiyle öne çıkan yapay zeka botu ChatGPT, üçüncü parti uygulamayla Apple Watch’a giriş yaptı. watchGPT adındaki uygulama, doğrudan saatinizden ChatGPT ile etkileşime geçmenizi mümkün kılıyor. Saat yüzüne komplikasyonunu ekleyerek yapay zekaya daha hızı ulaşmanız mümkün.

    ChatGPT, Apple Watch'da nasıl kullanılır?

    ChatGPT’yi Apple akıllı saatlere getiren WatchGPT, ChatGPT ile olan konuşmalarınızı sms, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden paylaşmanıza izin veriyor.

    Uygulamanın geliştiricisi, güncellemeyle daha fazla özelliğin ekleneceğini söylüyor. Örneğin; ChatGPT şu anda tek bir soruya cevap veriyor, bir sonraki güncellemeyle daha fazla soru sorulabilecek. Bunun dışında geçmiş sohbetlerin görülebilmesi, yanıtların sesli okunması gibi yeni özellikler gelecek. WatchGPT, App Store’dan indirilebiliyor ancak ücretli (4 dolar).

    watchGPT özellikleri

    watchGPT özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Doğrudan Apple Watch’dan ChatGPT ile etkileşim
    • Soruya hızlı yanıt alma veya yazmadan uzun mesaj oluşturma
    • Etkileşim sonucunu paylaşma
    • Herhangi bir veri toplamaz.
    • İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe dillerinde mevcut.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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