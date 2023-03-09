ChatGPT, artık Apple Watch'da kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI’nin yetenekleri ve kolay erişilebilirliğiyle öne çıkan yapay zeka botu ChatGPT, üçüncü parti uygulamayla Apple Watch’a giriş yaptı. watchGPT adındaki uygulama, doğrudan saatinizden ChatGPT ile etkileşime geçmenizi mümkün kılıyor. Saat yüzüne komplikasyonunu ekleyerek yapay zekaya daha hızı ulaşmanız mümkün.

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ChatGPT, Apple Watch'da nasıl kullanılır?

ChatGPT’yi Apple akıllı saatlere getiren WatchGPT, ChatGPT ile olan konuşmalarınızı sms, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden paylaşmanıza izin veriyor.

Uygulamanın geliştiricisi, güncellemeyle daha fazla özelliğin ekleneceğini söylüyor. Örneğin; ChatGPT şu anda tek bir soruya cevap veriyor, bir sonraki güncellemeyle daha fazla soru sorulabilecek. Bunun dışında geçmiş sohbetlerin görülebilmesi, yanıtların sesli okunması gibi yeni özellikler gelecek. WatchGPT, App Store’dan indirilebiliyor ancak ücretli (4 dolar).

watchGPT özellikleri

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Doğrudan Apple Watch’dan ChatGPT ile etkileşim

Soruya hızlı yanıt alma veya yazmadan uzun mesaj oluşturma

Etkileşim sonucunu paylaşma

Herhangi bir veri toplamaz.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe dillerinde mevcut.

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