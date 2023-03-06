Microsoft, ChatGPT’yi çok sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek

Microsoft, ChatGPT'yi sevdi
Alphabet’den tutun da Baidu’ya kadar büyük teknoloji şirketleri, sorgulara insan benzeri metin yanıtları üretme becerisiyle popülerlik kazanan üretken yapay zeka teknolojisini ürünlerine eklemeye çalışıyor. Google, Bard ile kendi modelini şirket içinde test etmeye başlamış durumda ancak Microsoft, yeni Bing’i bir süredir kısmen açık bir şekilde test ediyor.
Microsoft ayrıca işletmelerin iş akışlarını otomatikleştirmesini sağlayan AI Builder'a ve bir iş yönetimi platformu olan Dynamics 365'e üretken yapay zeka özellikleri de eklemiş durumda. Şimdilik bu özellikler yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak fakat ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de bu özellikler getirilecek. Microsoft elbette sadece Power Platform’unu yapay zeka ile güçlendirmeyecek. Ufukta kapsamlı Office 365 güncellemeleri de planlanıyor. Dolayısıyla yakında gelecekte Word’te sorguya dayalı yazılar, Excel’de tablolar oluşturacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez