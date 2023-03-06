Microsoft, ChatGPT’yi çok sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek

Tam Boyutta Gör Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI’a büyük çaplı ve uzun yıllı yatırım yaptıktan sonra şirketin yapay zeka teknolojilerini kendi hizmetlerine entegre etmeye başladı. En büyük entegrasyon Bing üzerinde yapılırken Microsoft şimdi ChatGPT'nin arkasındaki teknolojiyi, kullanıcıların çok az kodlama yaparak ya da hiç kodlama yapmadan uygulama geliştirmelerine olanak tanıyan Power Platform’a getiriyor.

Microsoft, ChatGPT'yi sevdi

Alphabet’den tutun da Baidu’ya kadar büyük teknoloji şirketleri, sorgulara insan benzeri metin yanıtları üretme becerisiyle popülerlik kazanan üretken yapay zeka teknolojisini ürünlerine eklemeye çalışıyor. Google, Bard ile kendi modelini şirket içinde test etmeye başlamış durumda ancak Microsoft, yeni Bing’i bir süredir kısmen açık bir şekilde test ediyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft, Power Virtual Agent ve AI Builder dahil olmak üzere Power Platform bünyesindeki bir dizi servis ve uygulama geliştirme aracını yeni yeteneklerle güncellediğini duyurdu. İşletmelerin sohbet robotları oluşturmasına yönelik bir araç olan Power Virtual Agent, artık haftalık raporların ve müşteri sorgularının özetlerini oluşturmak için şirket içi kaynaklara bağlanabiliyor.

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Microsoft ayrıca işletmelerin iş akışlarını otomatikleştirmesini sağlayan AI Builder'a ve bir iş yönetimi platformu olan Dynamics 365'e üretken yapay zeka özellikleri de eklemiş durumda. Şimdilik bu özellikler yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak fakat ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de bu özellikler getirilecek. Microsoft elbette sadece Power Platform’unu yapay zeka ile güçlendirmeyecek. Ufukta kapsamlı Office 365 güncellemeleri de planlanıyor. Dolayısıyla yakında gelecekte Word’te sorguya dayalı yazılar, Excel’de tablolar oluşturacağız.

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Microsoft, ChatGPT’yi sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek