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    Microsoft, ChatGPT’yi çok sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek

    Yazılım devi, ChatGPT teknolojilerini Bing’e, Windows 11’e ve Edge tarayıcıya ekledikten sonra şimdi ChatGPT entegrasyonunu daha fazla geliştirici aracına ekleyerek geliştiriyor.
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    Microsoft, ChatGPT’yi sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI’a büyük çaplı ve uzun yıllı yatırım yaptıktan sonra şirketin yapay zeka teknolojilerini kendi hizmetlerine entegre etmeye başladı. En büyük entegrasyon Bing üzerinde yapılırken Microsoft şimdi ChatGPT'nin arkasındaki teknolojiyi, kullanıcıların çok az kodlama yaparak ya da hiç kodlama yapmadan uygulama geliştirmelerine olanak tanıyan Power Platform’a getiriyor.

    Microsoft, ChatGPT'yi sevdi

    Alphabet’den tutun da Baidu’ya kadar büyük teknoloji şirketleri, sorgulara insan benzeri metin yanıtları üretme becerisiyle popülerlik kazanan üretken yapay zeka teknolojisini ürünlerine eklemeye çalışıyor. Google, Bard ile kendi modelini şirket içinde test etmeye başlamış durumda ancak Microsoft, yeni Bing’i bir süredir kısmen açık bir şekilde test ediyor.

    Microsoft, ChatGPT’yi sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft, Power Virtual Agent ve AI Builder dahil olmak üzere Power Platform bünyesindeki bir dizi servis ve uygulama geliştirme aracını yeni yeteneklerle güncellediğini duyurdu. İşletmelerin sohbet robotları oluşturmasına yönelik bir araç olan Power Virtual Agent, artık haftalık raporların ve müşteri sorgularının özetlerini oluşturmak için şirket içi kaynaklara bağlanabiliyor.

    Microsoft ayrıca işletmelerin iş akışlarını otomatikleştirmesini sağlayan AI Builder'a ve bir iş yönetimi platformu olan Dynamics 365'e üretken yapay zeka özellikleri de eklemiş durumda. Şimdilik bu özellikler yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak fakat ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de bu özellikler getirilecek. Microsoft elbette sadece Power Platform’unu yapay zeka ile güçlendirmeyecek. Ufukta kapsamlı Office 365 güncellemeleri de planlanıyor. Dolayısıyla yakında gelecekte Word’te sorguya dayalı yazılar, Excel’de tablolar oluşturacağız.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 12 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Forumdan Konular

    cinsel organa krem sürülür mü kdv dahil ne demek muayenesi olmayan araç kazaya karışırsa excel"de iki sütunu karşılaştırıp eşleşen verileri çekme bonsenkitchen espresso makinesi

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