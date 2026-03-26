Porsche 911’in Çinli rakibi Denza Z, Goodwood öncesi ortaya çıktı
Denza, Z konseptinin üretim versiyonunu ilk kez gösterdi. Çinli marka, süper coupe’yi Avrupa’da Goodwood’da sergileyecek ve performansla lüksü birleştiren modelle iddialı geliyor.
Z, İngiltere lansmanında D9 MPV, B5 SUV ve Z9 GT shooting brake modellerinin üzerinde konumlanacak ve Denza’nın Avrupa’daki premium çizgisini güçlendirecek. Teknik detaylar henüz sınırlı, ancak Denza aracın steer-by-wire, manyetoreolojik süspansiyon ve teknoloji odaklı sürücü kokpiti ile geleceğini doğruladı.
Kısacası Denza Z, performans ve lüksü birleştirerek Avrupa pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Goodwood sahnesinde tanıtılacak bu süper coupe, hem teknik yenilikleri hem de sürücüyle kurduğu duygusal bağıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.
