Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin premium elektrikli araç markası Denza, yeni amiral gemisi süper coupe modeli Denza Z’in ilk görselini paylaştı. Aracın resmi tanıtımı bu yaz Goodwood Festival of Speed’te gerçekleşecek. Üretime hazır tasarım, geçen yılki Şanghay Motor Show’da gösterilen Z konseptine büyük ölçüde sadık kalıyor.

Z, İngiltere lansmanında D9 MPV, B5 SUV ve Z9 GT shooting brake modellerinin üzerinde konumlanacak ve Denza’nın Avrupa’daki premium çizgisini güçlendirecek. Teknik detaylar henüz sınırlı, ancak Denza aracın steer-by-wire, manyetoreolojik süspansiyon ve teknoloji odaklı sürücü kokpiti ile geleceğini doğruladı.

Tam Boyutta Gör Z9 GT’den taşınması muhtemel özellikler arasında crab walk (yan adımla ilerleme) ve tank turn (yerinde 360 derece dönme) yetenekleri bulunuyor. Ayrıca, Z’nin üç motorlu elektrikli güç aktarma sistemiyle alıp 986 beygir civarında güç sunması bekleniyor.

Kısacası Denza Z, performans ve lüksü birleştirerek Avrupa pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Goodwood sahnesinde tanıtılacak bu süper coupe, hem teknik yenilikleri hem de sürücüyle kurduğu duygusal bağıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Porsche 911’in Çinli rakibi Denza Z, Goodwood öncesi ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: