    Porsche 911’in Çinli rakibi Denza Z, Goodwood öncesi ortaya çıktı

    Denza, Z konseptinin üretim versiyonunu ilk kez gösterdi. Çinli marka, süper coupe’yi Avrupa’da Goodwood’da sergileyecek ve performansla lüksü birleştiren modelle iddialı geliyor.

    BYD'nin premium elektrikli araç markası Denza, yeni amiral gemisi süper coupe modeli Denza Z’in ilk görselini paylaştı. Aracın resmi tanıtımı bu yaz Goodwood Festival of Speed’te gerçekleşecek. Üretime hazır tasarım, geçen yılki Şanghay Motor Show’da gösterilen Z konseptine büyük ölçüde sadık kalıyor.

    Z, İngiltere lansmanında D9 MPV, B5 SUV ve Z9 GT shooting brake modellerinin üzerinde konumlanacak ve Denza’nın Avrupa’daki premium çizgisini güçlendirecek. Teknik detaylar henüz sınırlı, ancak Denza aracın steer-by-wire, manyetoreolojik süspansiyon ve teknoloji odaklı sürücü kokpiti ile geleceğini doğruladı.

    Z9 GT’den taşınması muhtemel özellikler arasında crab walk (yan adımla ilerleme) ve tank turn (yerinde 360 derece dönme) yetenekleri bulunuyor. Ayrıca, Z’nin üç motorlu elektrikli güç aktarma sistemiyle alıp 986 beygir civarında güç sunması bekleniyor.

    Kısacası Denza Z, performans ve lüksü birleştirerek Avrupa pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Goodwood sahnesinde tanıtılacak bu süper coupe, hem teknik yenilikleri hem de sürücüyle kurduğu duygusal bağıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

