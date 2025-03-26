Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, bu yıl 5,5 milyon otomobil satmayı hedefliyor

    Geçen yıla göre yüzde 30'a yakın bir artış anlamına gelen bu satışların 800 bin adetten fazlası Türkiye gibi yurt dışı pazarlarda gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
    BYD, bu yıl 5,5 milyon otomobil satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    BYD CEO'su Wang Chuanfu, katıldığı bir toplantıda 2025 yılına yönelik otomobil satış hedeflerinin 5,5 milyon adet olduğunu açıkladı. Bu hedefin 800 bin adetten fazlası yurt dışı pazarlara yönelik olacak.

    BYD, 2024 yılında toplam 4.272.145 araç sattı. 2025 hedefi, bu rakama kıyasla yaklaşık %29'luk bir artış anlamına geliyor. Yurt dışı satış hedefi ise 2024'teki 417.204 adetlik satışa kıyasla %92'lik bir artış öngörüyor.

    BYD, Denza, Yangwang ve Fang Cheng Bao markalarını bünyesinde bulunduran BYD Grubu'nun halihazırda 21 modeli bulunuyor. Bu modeller yakında güncellenecek ve akıllı sürüş sistemleriyle donatılacak. Çinli firma bu sayede hem eleştiri aldığı konularda kendini kanıtlamak hem de pazardaki rekabet gücünü artırmak istiyor.

    LatePost'un haberine göre, 2025 yılı BYD için büyük bir ürün yılı olacak ve dört markası kapsamında yaklaşık 20 yeni model piyasaya sürülecek. BYD, bu modellerden altı tanesinin lansmanını mart ayı içerisinde gerçekleştirdi. Kısa süre önce tanıtılan Qin L elektrikli sedan ve Sealion 05 elektrikli SUV da bunlara dahil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    genç arabaları deniz yıldızı nerede çekildi hyperbon sakız boykot mu bir ülkenin tanıtımı nasıl yapılır dikkat eksikliği ilaçları kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Extensa 15
    Acer Extensa 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum