BYD, bu yıl 5,5 milyon otomobil satmayı hedefliyor

BYD, 2024 yılında toplam 4.272.145 araç sattı. 2025 hedefi, bu rakama kıyasla yaklaşık %29'luk bir artış anlamına geliyor. Yurt dışı satış hedefi ise 2024'teki 417.204 adetlik satışa kıyasla %92'lik bir artış öngörüyor.
BYD, Denza, Yangwang ve Fang Cheng Bao markalarını bünyesinde bulunduran BYD Grubu'nun halihazırda 21 modeli bulunuyor. Bu modeller yakında güncellenecek ve akıllı sürüş sistemleriyle donatılacak. Çinli firma bu sayede hem eleştiri aldığı konularda kendini kanıtlamak hem de pazardaki rekabet gücünü artırmak istiyor.
LatePost'un haberine göre, 2025 yılı BYD için büyük bir ürün yılı olacak ve dört markası kapsamında yaklaşık 20 yeni model piyasaya sürülecek. BYD, bu modellerden altı tanesinin lansmanını mart ayı içerisinde gerçekleştirdi. Kısa süre önce tanıtılan Qin L elektrikli sedan ve Sealion 05 elektrikli SUV da bunlara dahil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: