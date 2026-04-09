BYD'nin premium markası Avrupa pazarına giriş yaptı: Denza Z9 GT satışa çıktı

Denza Z9 GT neler sunuyor?
Sadece 9 dakikada tam şarj olabilen Denza Z9 GT, WLTP ölçümlerine göre 599 km menzil sunuyor. Yeni Denza modelleri, markanın Blade Battery 2.0 ve Flash Charging adını verdiği hızlı şarj teknolojisini kullanan ilk araçlar arasında yer alıyor. Bu sistem sayesinde araçlar, geleneksel yakıt dolumu kadar hızlı bir şekilde enerji alabiliyor. 1.500 kW’a kadar ulaşan şarj gücüyle Z9 GT’nin bataryası 5 dakikada yüzde 10’dan yüzde 70’e çıkabiliyor, yüzde 10’dan yüzde 97’ye dolması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor. Hatta -30°C gibi zorlu hava koşullarında bile bu süre yalnızca 12 dakikaya uzuyor.
Denza D9 DM-i ise markanın amiral gemisi MPV’si olarak konumlanıyor ve yalnızca elektrikle 210 km, dolu depo ve batarya ile toplamda 950 km menzil sunabiliyor.
Model, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’da 115.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyat, Çin’deki başlangıç seviyesinin üç katından fazla olsa da Almanya’da 116.400 eurodan başlayan Porsche Panamera’nın hemen altında yer alıyor. Çin’de ise Z9 GT, 269.800 yuan (39.400 dolar) seviyesinden satışa sunuluyor.
