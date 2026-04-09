    BYD'nin premium markası Avrupa pazarına giriş yaptı: Denza Z9 GT satışa çıktı

    BYD'nin premium alt markası Denza Avrupa pazarına giriş yaptı. James Bond karakteriyle özdeşleşen Daniel Craig'in de yer aldığı etkinlikte, markanın amiral gemisi elektrikli modeli Denza Z9 GT tanıtıldı. Etkinlikte 7 koltuklu şarj edilebilir hibrit MPV modeli D9 DM-i da tanıtıldı.

    Denza Z9 GT neler sunuyor?

    Sadece 9 dakikada tam şarj olabilen Denza Z9 GT, WLTP ölçümlerine göre 599 km menzil sunuyor. Yeni Denza modelleri, markanın Blade Battery 2.0 ve Flash Charging adını verdiği hızlı şarj teknolojisini kullanan ilk araçlar arasında yer alıyor. Bu sistem sayesinde araçlar, geleneksel yakıt dolumu kadar hızlı bir şekilde enerji alabiliyor. 1.500 kW’a kadar ulaşan şarj gücüyle Z9 GT’nin bataryası 5 dakikada yüzde 10’dan yüzde 70’e çıkabiliyor, yüzde 10’dan yüzde 97’ye dolması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor. Hatta -30°C gibi zorlu hava koşullarında bile bu süre yalnızca 12 dakikaya uzuyor.

    Denza Z9 GT, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit olmak üzere iki farklı güç aktarım seçeneğiyle sunuluyor. Elektrikli versiyonda 122,49 kWh kapasiteli batarya ve üç elektrik motoru bulunuyor. Bu sistem toplamda 1.140 beygir güç ve 1.210 Nm tork üreterek oldukça yüksek performans değerleri sunuyor. Tam elektrikli versiyon, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,7 saniyede ulaşabiliyor. Bağımsız arka tekerlek yönlendirme teknolojisi sayesinde, araç dar alanlarda pusula dönüşü veya “yengeç yürüyüşü” gibi hassas manevralar gerçekleştirebiliyor. Boyutları açısından bakıldığında araç, Porsche Panamera ve Porsche Taycan ile benzer bir segmentte konumlanıyor.

    Denza D9 DM-i ise markanın amiral gemisi MPV’si olarak konumlanıyor ve yalnızca elektrikle 210 km, dolu depo ve batarya ile toplamda 950 km menzil sunabiliyor.

    Model, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’da 115.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyat, Çin’deki başlangıç seviyesinin üç katından fazla olsa da Almanya’da 116.400 eurodan başlayan Porsche Panamera’nın hemen altında yer alıyor. Çin’de ise Z9 GT, 269.800 yuan (39.400 dolar) seviyesinden satışa sunuluyor.

