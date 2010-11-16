PowerColor özel soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde üst düzey yöneticilerinden Elaine Liao ile video röportaj yapma şansı yakaladığımız PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini resmi olarak duyurdu. Batmobile tasarımlı özel soğutucusunda 92mm çapında fana ve üç adet Bakır ısı borusuna yer verilen ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 6870'e kıyasla %15 daha serin çalıştığı belirtiliyor. 40nm Barts XT GPU'sunun temel teşkil ettiği ekran kartı, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de çalışan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet miniDisplayPort konnektörü ile birlikte geliyor. Kutu içeriğine Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunun da eklendiği PowerColor Radeon HD 6870 PCS+'ın yakın satışa sunulması bekleniyor.