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PowerColor özel soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde üst düzey yöneticilerinden Elaine Liao ile video röportaj yapma şansı yakaladığımız PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini resmi olarak duyurdu. Batmobile tasarımlı özel soğutucusunda 92mm çapında fana ve üç adet Bakır ısı borusuna yer verilen ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 6870'e kıyasla %15 daha serin çalıştığı belirtiliyor. 40nm Barts XT GPU'sunun temel teşkil ettiği ekran kartı, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de çalışan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet miniDisplayPort konnektörü ile birlikte geliyor. Kutu içeriğine Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunun da eklendiği PowerColor Radeon HD 6870 PCS+'ın yakın satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor özel soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu
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ozkan_tpc 9 yıl
Güzel olmuş da nedir bu batmobile takıntısı, bu kaçıncı...
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Luc4sHood 9 yıl
Soğutma konusunda iyiyse ki öyledir diye umuyorum görüntüsü o kadarda önemli değil benim için.Toplayacağım sistemde yer alabilir
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NecroCyber-777 9 yıl
ee gene iyi 110-120 tl lik oyun bedava veriliyor
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ThE LoSt 9 yıl
çok başarılı bir soğutma.. zaten az ısınıyodu.... ama o.c için gerekli..:d
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Black Ops olmalıydı.
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