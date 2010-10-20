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PowerColor'ın Radeon HD 6870 modeli detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde üretici firmaların yeni modelleri arka arkaya sahneye çıkıyor. Sadece AMD tabanlı ekran kartı üreten firmalardan PowerColor da 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmana paralel olarak Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini pazara sunacak. Firmanın görseli ortaya çıkan Radeon HD 6870 modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

AMD'nin referans tasarımını baz alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D, Eyespeed ve UVD 3.0 gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörü ile donatılan PowerColor Radeon HD 6870, 22 Ekim ile birlikte satışa sunulacak.


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dodomert 9 yıl
herşeyeri aynı resimleri farklı diye ayrıayrı tanıtılıylar
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vidoko 9 yıl
resideki kılıç hoşuma gitti:D
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selahattın ısık 9 yıl
radeon ismine saygısından dolayı amd yazısı daha küçük yazılmış.:)
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Confusion 9 yıl
4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor


ram hızında artış mümkündü ama demek ki 100-200mhz artışla yüksek hızlı modelleri oc edition diye satacaklar
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Batuist 9 yıl
Ati ismi gitti sadece radeon kaldı... AMD ise küçük bir şekilde sadece kutunun sağ alt tarafında kalmış.. ben olsam AMD logosunu kocaman yazmalarını şart koşardım.. boşuna mı sildi ati ismini..
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Rwenzori 9 yıl
Güzel olmuş,özel soğutuculu modelleri bekliyoruz....
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TiesTorN 9 yıl
"şu model şu marka" detaylandı falan ne demek ben de bunu anlamıyorum... Hepsi aynı kartı alıp üstüne sticker'ı basıyor işte, detaylanan nedir yani? Sticker'ın detayı mı? Her markanın sticker'ı için de konu açılmazki yahu...
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