PowerColor'ın Radeon HD 6870 modeli detaylandı

Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde üretici firmaların yeni modelleri arka arkaya sahneye çıkıyor. Sadece AMD tabanlı ekran kartı üreten firmalardan PowerColor da 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmana paralel olarak Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini pazara sunacak. Firmanın görseli ortaya çıkan Radeon HD 6870 modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

AMD'nin referans tasarımını baz alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D, Eyespeed ve UVD 3.0 gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörü ile donatılan PowerColor Radeon HD 6870, 22 Ekim ile birlikte satışa sunulacak.