Depolama çözümleri üreticisi Power Quotient International ya da bilinen adıyla PQI, USB 3.0 destekli yeni flash belleğini duyurdu. Yerini alacağı USB 2.0 standardıyla kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0'la uyumlu bellek, U368 adını taşıyor.

8GB-128GB aralığında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan PQI U368, 90.1 x 22 x 11.1 mm boyutlarında ve 25 gram ağırlığında. Geriye dönük olarak USB 2.0 desteği de sunan metal kasalı taşınabilir bellek, USB 3.0 destekli sistemlerde, 105MB/saniye transfer hızı sunabiliyor.

Okuma ve yazma hızlarını arttıran TurboFlash USB yazılımının eşlik ettiği PQI U368'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.