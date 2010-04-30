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PQI, USB 3.0 destekli yeni flash belleğini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi Power Quotient International ya da bilinen adıyla PQI, USB 3.0 destekli yeni flash belleğini duyurdu. Yerini alacağı USB 2.0 standardıyla kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0'la uyumlu bellek, U368 adını taşıyor.

8GB-128GB aralığında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan PQI U368, 90.1 x 22 x 11.1 mm boyutlarında ve 25 gram ağırlığında. Geriye dönük olarak USB 2.0 desteği de sunan metal kasalı taşınabilir bellek, USB 3.0 destekli sistemlerde, 105MB/saniye transfer hızı sunabiliyor.

Okuma ve yazma hızlarını arttıran TurboFlash USB yazılımının eşlik ettiği PQI U368'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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ugacomtr 9 yıl
Çok gariptir ama bir ara çok ucuza mavi kampanyasından aldığım 8 gb flash belleğim kalitesiz olmasına rağmen en uzun giden flash bellekti. duvara fırladı ayağıma düştü tekme attim kapagı kayboldu kapaksız cebimde uzunca süre gezdi...... pqı yı böyle saglam ürettigi icin tebrik ediyorum. güzel ürünlerle gelmesi dileğimle...
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koxp94 9 yıl
iyi iyi. yaygınlaşsın da fiyatlar düşsün
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