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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi

    Kanada’daki Canada’s University of British Columbia kurumu araştırmacıları ‘’Calmer’’ yani sakinleştirici adını verdikleri bebek yatağı geliştirdi. Yeni yatak testlerde olumlu sonuç verdi.
    27 Mart 2021, 18:30 (3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi
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    Prematüre olarak doğan bebeklerde çeşitli sorunlar gözükebilmekle birlikte bu sorunların başlıcalarını akciğer matürasyonu ( olgunlaşma ) ve beyin oksijenizasyonu oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları annenin kalp atışmalarını ve nefes almasını taklit edebilen yatak geliştirdi.

    Yetişkinler ve infantlar ( doğumdan bir yaşına kadarki olan dönemde bulunan bebek, çocuk ) fiziksel strese girdiklerinde nefes alma düzenleri değişiyor ve bu durum da solunan hava miktarını azaltıp kandaki oksijen satürasyonunu da azaltabiliyor. Kandaki oksijen miktarı azalması da beyni etkileyebiliyor ve özellikle prematüre bebeklerde bu durum sonucunda beyin hasarı gerçekleşebiliyor.

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    Prematürite

    Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi
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    Kanada’daki Canada’s University of British Columbia kurumu araştırmacıları ‘’Calmer’’ yani sakinleştirici adını verdikleri bebek yatağı geliştirdi. Kuvöz içerisine yerleştirilen infant; yatak tarafından oluşturulan ve annenin soluk almasıyla kalp atışlarını taklit edebilen titreşimleri ve yükselip alçalmayı algılıyor. Böylece annenin hareketleri simüle edilmiş oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanları koronavirüs replikasyonunu engelleyen madde geliştirdi"

    Yeni geliştirilen yatak 12 farklı prematür infant üzerinde test edildi ve sakinleştirici yatağa yatırıldı. 16 farklı bebek ise bakıcılar tarafından tutuldu ve bebeklerin kan örnekleri incelendi. İncelemeler sonucunda iki grubun da kan oksijen seviyelerinin yakın düzeylerde olduğu tespit edildi yani sakinleştirici yatak testlerde olumlu sonuç verdi.

    Yeni araştırma Pain Reports adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2021/02000/Cerebral_hemodynamic_response_to_a_therapeutic_bed.3.aspx https://news.ubc.ca/2021/03/25/therapeutic-bed-can-help-keep-preterm-newborns-brain-oxygen-levels-stable/
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