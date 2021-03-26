Türk bilim insanları koronavirüs replikasyonunu engelleyen madde geliştirdi

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Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, üniversitenin organik araştırma laboratuvarında antiviral bileşikler sentezi üzerine çalışma başlattı.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan’ın da destek verdiği çalışmalarla Doç. Dr. Gerçek, kovid-19 tanısı konan hastaya verilenilaçlarda olan bir bileşenin daha etkili olanını geliştirdiğini öne sürüyor.

Çalışmada sentezlenen 7 adet yeni bileşiğin virüsün replike olmasının ( çoğalma ) önüne geçtiği laboratuvar ortamında yapılan deneylerle destekleniyor. Bileşenin kovid-19 ilaçlarında kullanılması durumunda, hastanın enfeksiyonu daha az semptomla atlatabileceği iddia ediliyor.

Hidroksiklorokin

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Doç. Dr. Zuhal Gerçek, çalışmada sentezlenen bileşiklerin tüm insanlığın uğraştığı Kovid-19 salgınına karşı bir umut olacağını düşündüğünü söyledi.



Doç. Dr. Gerçek, "Bu amaçla 7 tane yeni malzeme sentezledik. Bunların Kovid-19 RNA'sı ile Sars Cov-2 RNA'sı ile etkileşimlerine baktık. Bizim hedeflediğimiz bileşikler Kovid'e karşı mücadelede virüsün çoğalmasını engellemek üzere kurgulandılar. Virüs RNA'sı ile olan etkileşimlerini çalışmaya destek veren Tekirdağ Üniversitesi'nden akademisyenlerimiz çalıştılar. Bizim sentezlediğimiz aktif bileşiklerin RNA'ya bağlanma enerjilerini şu anda kullanılan kovid ilaçlarıyla karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonunda sentezlediğimiz maddelerin hidroksiklorokinin çok üstünde etkili olduğu, NSF 12 ve NSF 15 proteinlerine bağlanma aktivitesinin de çok daha fazla olduğu kanıtlanmış oldu " ifadelerini kullandı.

Semptomlar

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Çalışmada ortaya çıkan bileşiklerin bir diğer özelliğinin sentezlerinin çok kolay olması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gerçek, bu sayede maliyetin düşük verimin ise olabildiğince verimli olmasının hedeflendiğini belirtti. Bunu başardıklarını ifade eden Doç. Dr. Gerçek, sözlerine şu şekilde devam etti :

"Kullandığımız yöntem sayesinde çok fazla türevlendirme şansı mevcut. Virüsü vücudumuza aldığımızda virüs hemen sayısını arttırmaya başlıyor. Bu ilaç ise virüsün kendini replike etmesini engelliyor. Dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişi hastalık semptomlarını göstermeyebilir bile. Bu çalışmayı geliştirmek için bizimle ortak çalışacak bir gruba ihtiyacımız var. Biz sentezlenen moleküllerin RNA'lar ile etkileşimlerini yaptık. Enzim içerisinde kararlı bir şekilde kaldığını kanıtlamak için etkileşimin simülasyonunu da gerçekleştirdik. Simülasyon sonucunda molekülün çok güzel bir şekilde yerleştiği ve burada kararlı olarak kaldığı da ispat edilmiş oldu."

Ayrıca Bkz. "Yerli sprey formundaki Kovid aşılarının Faz 1 çalışmalarına başlanacak"

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