Profesyoneller için Acer ConceptD 7 ve 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor

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Acer’ın profesyoneller ve grafik tasarımcıları için güçlü özelliklerle donattığı ConceptD 7 ile 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor. Modeller arasında ekran kartı tarafında bir farklılık göze çarpıyor.

Acer ConceptD 7 ve 7 Pro

Acer ConceptD 7 ve 7 Pro modelleri pek çok konuda ortak özelliklere sahip. 15.6 inçlik IPS ekranda 4K çözünürlük sunan yeni seri 400 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Ekran PANTONE sertifikası ile gerçek renk doğruluğunu yakalarken AdobeRGB renk uzayının yüzde 100’ünü ve Delta E<2 doğruluğunu kapsıyor.

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Kasa 358.5mm x 255mm x 17.9mm ölçülerine sahipken 2.1Kg ağırlık sunuyor. Magnezyum-alüminyum karşımı bir materyalden imal edilen kasanın yüzeyi seramik ile güçlendirilmiş.

Intel Core i5-10300H, Core i7-10750H ve 10875H işlemci seçenekleri sunan serinin farkı ise standart modelde RTX 2080 SUPER Max-Q ekran kartı, Pro modelde ise Quadro RTX 5000 Max-Q ekran kartı yer alıyor.

32GB’a kadar DDR4 çift kanal RAM bellek, 2TB’a kadar M.2 depolama ve RAID 0 konfigürasyonu, DTS X: Ultra Audio, Wi-Fi 6 AX1650i bağlantı kartı, Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi, 7 saate kadar kullanım süresi ve Windows 10 Pro işletim sistemi diğer özellikleri arasında. Acer ConcetpD 7 modeli 3300$ başlangıç fiyatına, Acer ConcetpD 7 Pro ise 3500$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/10/24/acer-launches-a-new-conceptd-300-desktop-and-two-conceptd-7-series-of-laptops/

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