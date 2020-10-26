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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Profesyoneller için Acer ConceptD 7 ve 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor

    Acer ConceptD 7 ve 7 Pro dizüstü modellerinde 15.6 inçlik 4K ekran, PANTONE sertifikası, RTX 2080 SUPER veya Quadro RTX 5000 ekran kartı, yüksek bellek seçenekleri gibi özellikler var.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Profesyoneller için Acer ConceptD 7 ve 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Acer’ın profesyoneller ve grafik tasarımcıları için güçlü özelliklerle donattığı ConceptD 7 ile 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor. Modeller arasında ekran kartı tarafında bir farklılık göze çarpıyor.

    Acer ConceptD 7 ve 7 Pro

    Acer ConceptD 7 ve 7 Pro modelleri pek çok konuda ortak özelliklere sahip. 15.6 inçlik IPS ekranda 4K çözünürlük sunan yeni seri 400 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Ekran PANTONE sertifikası ile gerçek renk doğruluğunu yakalarken AdobeRGB renk uzayının yüzde 100’ünü ve Delta E<2 doğruluğunu kapsıyor.

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    Kasa 358.5mm x 255mm x 17.9mm ölçülerine sahipken 2.1Kg ağırlık sunuyor. Magnezyum-alüminyum karşımı bir materyalden imal edilen kasanın yüzeyi seramik ile güçlendirilmiş.

    Intel Core i5-10300H, Core i7-10750H ve 10875H işlemci seçenekleri sunan serinin farkı ise standart modelde RTX 2080 SUPER Max-Q ekran kartı, Pro modelde ise Quadro RTX 5000 Max-Q ekran kartı yer alıyor.

    32GB’a kadar DDR4 çift kanal RAM bellek, 2TB’a kadar M.2 depolama ve RAID 0 konfigürasyonu, DTS X: Ultra Audio, Wi-Fi 6 AX1650i bağlantı kartı, Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi, 7 saate kadar kullanım süresi ve Windows 10 Pro işletim sistemi diğer özellikleri arasında. Acer ConcetpD 7 modeli 3300$ başlangıç fiyatına, Acer ConcetpD 7 Pro ise 3500$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/24/acer-launches-a-new-conceptd-300-desktop-and-two-conceptd-7-series-of-laptops/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    imperial crusader 3 sa.
    acer sponsor oldu anlaşılan başka haber yok
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