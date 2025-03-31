Project Mulberry: Apple'ın yapay zekası yakında doktorunuz olacak

AI destekli sağlık asistanınız, iOS 19.4 ile önümüzdeki bahar geliyor
Yeni sağlık uygulaması, Apple CEO'su Tim Cook'un şirketin en büyük toplumsal katkısının sağlık hizmetleri alanında olacağını öngören uzun vadeli vizyonunun kritik bir parçasını oluşturuyor. Gurman'ın aktardığına göre proje, geliştirilme sürecinde çeşitli aşamalardan geçti ve şu anda Apple'ın yapay zeka grubu dahil olmak üzere farklı departmanların katkısıyla tam hızda ilerliyor. Yenilenmiş uygulamanın 2026'nın ilkbahar veya yaz aylarında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.
Apple'ın devrim niteliğindeki bu yeni sağlık uygulaması, kullanıcıların cihazlarında halihazırda toplanan sağlık verilerini kullanacak. Özellikle Apple Watch kullanıcıları için daha kapsamlı olması beklenen bu sistem, toplanan verileri yapay zeka asistanına aktararak kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunacak. Böylece kullanıcılar, sağlık durumlarına ilişkin daha detaylı ve kişiselleştirilmiş bilgilere erişebilecek.
Apple ayrıca şirket içinde bazı çalışanların Health+ olarak adlandırdığı yeni sağlık hizmet ile kullanıcıların beslenme alışkanlıklarını takip etmelerine yardımcı olacak gelişmiş bir yiyecek takip sistemi sunacak. Ancak Apple'ın teknolojiyi sağlık alanında kullanma vizyonu bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, iPhone'daki arka kameraları kullanarak kullanıcıların egzersizlerini inceleyecek ve tekniklerini geliştirmeleri için ipuçları sağlayacak özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu teknolojinin gelecekte Apple Fitness+ platformuyla entegre edilmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar evde veya spor salonunda yaptıkları egzersizlerde profesyonel geri bildirim alabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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