Project Mulberry: Apple'ın yapay zekası yakında doktorunuz olacak

Tam Boyutta Gör Apple, sağlık teknolojileri alanında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre teknoloji devi Mulberry kod adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında tamamen yenilenmiş bir Sağlık uygulaması geliştiriliyor ve bu uygulamanın en dikkat çekici özelliği, gerçek doktorunuzu kopyalayabilecek yapay zeka destekli bir sağlık asistanı olacak. Şirketin bu yeniliği önümüzdeki baharda iOS 19.4 güncellemesiyle kullanıcılara sunması bekleniyor.

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Yeni sağlık uygulaması, Apple CEO'su Tim Cook'un şirketin en büyük toplumsal katkısının sağlık hizmetleri alanında olacağını öngören uzun vadeli vizyonunun kritik bir parçasını oluşturuyor. Gurman'ın aktardığına göre proje, geliştirilme sürecinde çeşitli aşamalardan geçti ve şu anda Apple'ın yapay zeka grubu dahil olmak üzere farklı departmanların katkısıyla tam hızda ilerliyor. Yenilenmiş uygulamanın 2026'nın ilkbahar veya yaz aylarında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Apple'ın devrim niteliğindeki bu yeni sağlık uygulaması, kullanıcıların cihazlarında halihazırda toplanan sağlık verilerini kullanacak. Özellikle Apple Watch kullanıcıları için daha kapsamlı olması beklenen bu sistem, toplanan verileri yapay zeka asistanına aktararak kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunacak. Böylece kullanıcılar, sağlık durumlarına ilişkin daha detaylı ve kişiselleştirilmiş bilgilere erişebilecek.

Tam Boyutta Gör Projenin merkezinde yer alan yapay zeka ajanı, Apple tarafından işe alınan doktorlardan elde edilen verilerle eğitiliyor. Şirket, yeni sağlık uygulaması için eğitim ve bilgilendirme videoları oluşturmak üzere dışarıdan uzmanlar getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda uyku uzmanları, beslenme uzmanları, fizyoterapistler, ruh sağlığı uzmanları ve kardiyologların işe alınması gündemde. Bu uzmanların hazırlayacağı videolar, kullanıcılara endişe verici sağlık eğilimlerini açıklamak için kullanılacak ve California'nın Oakland şehrindeki yeni bir tesiste kaydedilecek.

Apple ayrıca şirket içinde bazı çalışanların Health+ olarak adlandırdığı yeni sağlık hizmet ile kullanıcıların beslenme alışkanlıklarını takip etmelerine yardımcı olacak gelişmiş bir yiyecek takip sistemi sunacak. Ancak Apple'ın teknolojiyi sağlık alanında kullanma vizyonu bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, iPhone'daki arka kameraları kullanarak kullanıcıların egzersizlerini inceleyecek ve tekniklerini geliştirmeleri için ipuçları sağlayacak özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu teknolojinin gelecekte Apple Fitness+ platformuyla entegre edilmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar evde veya spor salonunda yaptıkları egzersizlerde profesyonel geri bildirim alabilecek.

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