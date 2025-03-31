Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Project Mulberry: Apple'ın yapay zekası yakında doktorunuz olacak

    Apple'ın yeni Mulberry projesi, doktorları aratmayacak yeni bir yapay zeka destekli sağlık asistanı sunuyor. İşte iOS 19.4 ile gelmesi beklenen bu teknolojinin detayları:
    Project Mulberry: Apple'ın yapay zekası yakında doktorunuz olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, sağlık teknolojileri alanında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre teknoloji devi Mulberry kod adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında tamamen yenilenmiş bir Sağlık uygulaması geliştiriliyor ve bu uygulamanın en dikkat çekici özelliği, gerçek doktorunuzu kopyalayabilecek yapay zeka destekli bir sağlık asistanı olacak. Şirketin bu yeniliği önümüzdeki baharda iOS 19.4 güncellemesiyle kullanıcılara sunması bekleniyor.

    AI destekli sağlık asistanınız, iOS 19.4 ile önümüzdeki bahar geliyor

    Yeni sağlık uygulaması, Apple CEO'su Tim Cook'un şirketin en büyük toplumsal katkısının sağlık hizmetleri alanında olacağını öngören uzun vadeli vizyonunun kritik bir parçasını oluşturuyor. Gurman'ın aktardığına göre proje, geliştirilme sürecinde çeşitli aşamalardan geçti ve şu anda Apple'ın yapay zeka grubu dahil olmak üzere farklı departmanların katkısıyla tam hızda ilerliyor. Yenilenmiş uygulamanın 2026'nın ilkbahar veya yaz aylarında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

    Apple'ın devrim niteliğindeki bu yeni sağlık uygulaması, kullanıcıların cihazlarında halihazırda toplanan sağlık verilerini kullanacak. Özellikle Apple Watch kullanıcıları için daha kapsamlı olması beklenen bu sistem, toplanan verileri yapay zeka asistanına aktararak kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunacak. Böylece kullanıcılar, sağlık durumlarına ilişkin daha detaylı ve kişiselleştirilmiş bilgilere erişebilecek.

    Project Mulberry: Apple'ın yapay zekası yakında doktorunuz olacak Tam Boyutta Gör
    Projenin merkezinde yer alan yapay zeka ajanı, Apple tarafından işe alınan doktorlardan elde edilen verilerle eğitiliyor. Şirket, yeni sağlık uygulaması için eğitim ve bilgilendirme videoları oluşturmak üzere dışarıdan uzmanlar getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda uyku uzmanları, beslenme uzmanları, fizyoterapistler, ruh sağlığı uzmanları ve kardiyologların işe alınması gündemde. Bu uzmanların hazırlayacağı videolar, kullanıcılara endişe verici sağlık eğilimlerini açıklamak için kullanılacak ve California'nın Oakland şehrindeki yeni bir tesiste kaydedilecek.

    Apple ayrıca şirket içinde bazı çalışanların Health+ olarak adlandırdığı yeni sağlık hizmet ile kullanıcıların beslenme alışkanlıklarını takip etmelerine yardımcı olacak gelişmiş bir yiyecek takip sistemi sunacak. Ancak Apple'ın teknolojiyi sağlık alanında kullanma vizyonu bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, iPhone'daki arka kameraları kullanarak kullanıcıların egzersizlerini inceleyecek ve tekniklerini geliştirmeleri için ipuçları sağlayacak özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu teknolojinin gelecekte Apple Fitness+ platformuyla entegre edilmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar evde veya spor salonunda yaptıkları egzersizlerde profesyonel geri bildirim alabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 1 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vites kutusunu kontrol ettiriniz ne demek çin topu nedir format sonrası driver yükleme şah damarı kesildikten sonra kaç dakika yaşanır mkk sicil no nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C63
    Realme C63
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum