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Prototipin kaybolması, anten sorunu derken şimdi de "Glassgate" mi ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
50
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Prototipin kaybolması, anten sorunu derken şimdi de
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Haziran ayından bu yana (Nisan ayında prototipin kaybolması hariç !) teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konuların başında hiç şüphesiz iPhone 4 geliyor. Hatırlayacağınız gibi iPhone 4'ün satışa sunulmasıyla birlikte birçok kullanıcı cihazın çekim gücünde sorun olduğunu dile getirmişti. Kullanıcıların yaptığı geri dönüşlerin ve medyadaki haberlerin artmasıyla birlikte Apple, kimsenin beklemediği bir anda basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Yapılan basın toplantısında sahneye çıkan Steve Jobs; "Telefonlar mükemmel değildir" diyerek iPhone 4 hatalı olmadığını ve "antennagate" ismiyle anılan sorunun bütün telefonlarda olduğunu çeşitli videolar göstererek açıklamıştı.. Ayrıca basın toplantısında Steve Jobs, Apple'ın bütün iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak kılıf vereceklerini; isteyen kullanıcılara da cihazlarını değiştirme ya da para iadesi yapacaklarını da duyurmuştu.

Geçmişe kısa bir yolculuk yaparak iPhone 4'ün ismiyle özdeşleşen "antennagate"'i kısaca hatırladıktan sonra haberimizin asıl konusuna gelelim; Apple'ın tanıtım sırasında yüksek dayanaklılığıyla övdüğü iPhone 4'ün cam arka yüzeyi sorunlu mu ?

gdgt'ın firmaya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Bumper tarzı olmayan ve cihazın arka yüzeyini de kapatan kılıflar (özellikle slide-on kılıflar) iPhone 4'ün cam olan arka yüzeyinin zamanla zarar görmesine neden oluyor. İddialara göre toz gibi çok küçük maddeler, kılıfla iPhone 4'ün arasındaki boşluğa yerleşiyor ve cam yüzey üzerinde hareket etmeleriyle çeşitli çiziklere sebep oluyor. Oluşan bu çizikler de zamanla büyük çatlaklara dönüşüyor ve iPhone 4'ün arka yüzeyine ciddi zararlar veriyor. gdgt'ın kaynaklarına göre, bu sorunu farkeden Apple'ın mühendisleri sorunun ne kadar büyük olduğunu ve çözümünün ne olabileceğini tespit etmek için kapalı kapıların arkasında çalışmalara başladılar.

Çalışmaların sonucu ne olur, iPhone 4 için 2.bir "gate" kelimesi türer mi şimdilik kesin olarak kestirmek zor. Ancak prototipinin kaybolmasıyla başlayan 4.nesil iPhone'u teknoloji dünyasından kimsenin unutmayacağı kesin.

Hatırlanacağı gibi Apple'ın başı geçmiş yıllarda da küçük çatlak sorunlarıyla ağrımıştı. Bunlardan en çok hatırlanabilecek olanı iPhone 3G'nin arka yüzeyinin çeşitli bölgelerinde başgösteren çatlaklardı. 2000'li yılların başında satışa sunulan Mac G4 Cube ile beyaz plastik kasalı 13 inçlik Macbook'larda da çatlak sorunları başgöstermişti.

Prototipin kaybolması, anten sorunu derken şimdi de
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Beyaz plastik kasalı 13 inçlik Macbook'daki oluşan çatlaklar


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L.o.T.u.S 9 yıl en beğenilen
Apple o kadar ses getiren , piyasayı yönlendiren mükemmel ürünler üretti ki

Kasada oluşabilecek bir ÇİZİK VE ÇATLAK sorunu bile bütün dünyanın gündemi oluyor yada donanımhaberin anasayfasına taşınabiliyor.Bunun nedeni insanların apple den hala mükemmel ve kusursuz ürünler beklemesi.


Aksini gösterecek ufak şey bile büyük heyacan yaratıyor .Apple bir bakıma çoğu kişi için mükemmelliğin ve kusursuzluğun işareti oldu. APPLE ÇOĞU KONUDA ZİRVEDE.AMA HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ ZİRVEDE KALMAK ESAS ZOR OLANDIR.

Eminim aynı sorun samsung yada başka telde olsa kimse takmazdı.
AMA İPHONE KUSURLU OLAMAZ,OLMAMALI,
Apple o kadar ses getiren , piyasayı yönlendiren mükemmel ürünler üretti kiKasada oluşabilecek bir ÇİZİK VE ÇATLAK sorunu bile bütün dünyanın gündem...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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aemin 8 yıl
Bende de var İphone4 beyaz kasa,ereyondan aldım 1 ay oldu,çekme sorunu denmez buna çünkü hiç ÇEKMİYOR,bir tür kılıf mı derler kap mı işte öyle bir şey aldım taktım,o bölgeye plastik temas ediyor artık ve böyleye çekme sorunu kalktı ancak telefonun bütün cazibesi de kalktı,çakma gibi duruyor,bir de orta tuşu çıktı benimkinin,daha doğrusu takılı kalıyor,basmıyor,2.100 liraya aldım,yazıklar olsun bundan sonra da sakızlarını bile almam,her arkadaşıma da söylüyorum,uzak durun!İPHONE BAN!
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TuffkiLLe 8 yıl aemin
aemin

Bende de var İphone4 beyaz kasa,ereyondan aldım 1 ay oldu,çekme sorunu denmez buna çünkü hiç ÇEKMİYOR,bir tür kılıf mı derler kap mı işte öyle bir şey aldım taktım,o bölgeye plastik temas ediyor artık ve böyleye çekme sorunu kalktı ancak telefonun bütün cazibesi de kalktı,çakma gibi duruyor,bir de orta tuşu çıktı benimkinin,daha doğrusu takılı kalıyor,basmıyor,2.100 liraya aldım,yazıklar olsun bundan sonra da sakızlarını bile almam,her arkadaşıma da söylüyorum,uzak durun!İPHONE BAN!


telefonunuza servise verin eğer hiç çekmeme gibi bir sorunu varsa,, sözünü ettiğiniz iphone 4 ten bende kullanıyorum ve elimin içinde tamamen sıkıştırdığımda max. 1 seviye düşme gözlemliyorum iniyor çıkıyor yine.. eğer anlattığınız şekildeyse sizin telefonunuzda bir sorun var, garantiye verin derim
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Ryan Oreily 8 yıl
3 kere betona cakildi telefon hicbirseyi yok!
Masallah
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inexo 8 yıl

Perseus1

3 kere betona cakildi telefon hicbirseyi yok!
Masallah

hocam dikkat et valla içi gidiyordur insanın
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mlhefe 8 yıl
ya çok komiğime gitti ya , forumlarda görüyorum , telefon için para biriktirdim , biraz daha para biriktirmem gerek falan , bana çok saçma geliyor insanın telefon için para biriktirmesi , tamam ev için iş için araba için para biriktirilir , ama senin 1500 liran yoksa ve bunu biriktirip telefona veriyosan yani yuhhh ! nedir bu hava atma merakı
herkesde herşeyin en iyisi olcak diye birşey yokki . bizim servisçinin bile ip4 ü var acaba onu almak için kaç maaşını verdi :S :D
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DH Misafiri 9 yıl
Erai arkadasimm hicc de kirilma flnn olmuo. Ben dusurdumm bi kere iphone 4 ama bir cizik bilee olmadii walla. Al iphonee 4 siddetle tawsiye ediyorum:)
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fx20001 9 yıl
5-6 aydır iPhone 3G[S] kullanıyorum. Bence telefon için bu kelime az gelir. Çünkü artık evimde otururken bilgisayarı kullanma oranım oldukça düştü. Maillerim telefonuma otomatik olarak geliyor , msn'im sürekli açık (Palringo), giderlerimin listesini tutabiliyorum (iExpense), borsayı takip ediyorum (Garanti E-Trader), bankacılık işlemlerimi hallediyorum, hava durumuna bakıyorum, webde geziyorum, müzik dinliyorum, şehir dışında kaybolmuyorum aradığım yeri hemen buluyorum, haberleri takip ediyorum, hepsi olmasa da bazı tv kanallarını izleyebiliyorum (moTV), yanımda not defteri taşımama gerek kalmıyor, SMS alıyorum/gönderiyorum, telefon görüşmelerimi yapıyorum ve en önemlisi büyük bir oyun arşivi ile sıkıcı bir ortamda canım sıkılmıyor.

Ben 3-4 yılda bir telefon alırım ve aldığım telefon genelde piyasadaki iyi telefonlardan olur. iPhone bence çok doğru bir karar benim için. Her türlü ihtiyacımı karşılıyor. Bazıları Samsung filan demiş. Evet o da güzel telefon ama bu dediklerimin hepsini yapabilir mi bilmiyorum. Ayrıca Android store Türkiye'de kapalı. Böyle saçma bi'şey görmedim.

Apple Samsung gibi 10 milyon çeşit telefon veya akıllı telefon üretmedi. Tek ana model ve bunun geliştirilmesine kendini adadı. Böylece iPhone alırken mutlaka bir iyileştirme olacağını bilerek alıyorsunuz. Donanımsal bir sorun olmadığı sürece iPhone'da yazılımsal hiçbir sorun olmayacağına inanıyorum.

Her cihaz geliştirilirken bir test aşamasından geçer. Ama bu cihaz kullanıcının eline geçince bütün testler sıfırdan başlar. Kullanıcıların sorunları üzerine geliştirmeler yapılır. Bu bir web sitesi için de aynıdır elektronik bir cihaz için de. Bazı sorunları olması bence doğal. Ama bu sorunların sorun olarak kalmayacağı inancındayım. Eğer bir cihaz alıyorsanız bazı sorunların çıkacağını az çok tahmin edebilirsiniz. En az sorunlu ürünü almak isterseniz o zaman bu konuda daha çok çalışma yapmış, daha çok ürün çıkarmış markaları alırsınız. Bu tamamen size kalmış.
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siyahtemas 9 yıl
Anten faciası bile yeterliyken,bir de bunları duyunca, insan ister istemez iyice erteliyor kararını. Ericsson 377 (1996) den yediğim kazıktan beri ilk defa ciddi bir parayı telefon için ayırmıştım, vazgeçtim tabi. Sanırım Şubatta gelmiş olacak 2. versiyonlarda bu hatalar düzelmiş olur, ozaman alacağım inşallah. Ayrıca cihaz sahipleri vicdanlarını rahatlatmak için lütfen yanlış yönlendirmeler, daha doğrusu beyanatlar vermesinler, cihazlar sorunlu, bunlara verdiğimiz paralar düşmanımız Amerika birleşik devletlerinin ekonomisine katk olarak gidiyor. Almayalım demiyorum, sadece adamların bozuk mallarına üşüşmeyelim diyorum. Sağlamını yapsınlar alalım, çünkü maalesef bizimkiler daha iyisini yapamıyorlar...
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Rainbow6 9 yıl
Hakketen yaw bize tamire gelen g4 lerin hemen hepsinin kasasinda catlaklar vardi iphone 3g ninde 2.el piyasasina bakarsaniz aletlerin cogunda catlak oldugunu gorursunuz hatta cok az kullanilmis makinalarda bile mevcut ozellikle sarj baglantisinin oldugu bolgelerde... ama bu aletlerin duzgun calismasina engel degil catlakla ilgili hic aletlerin calismamazlik ettigini gormedim hatta catlaklarin oldugu makinalar yere falan dustugunde catlaklar genelde ilerlemiyor yada makina bozulmuyor daha onceden boyle bi seyin mevzusu gectigini bilmiyordum ama neden boyleki diyede dikkatimi cekmisti
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santanio 9 yıl
htc desire kullanan biri olarak. "meyve(elma) veren ağaç taşlanır." demekten kendimi alı koyamıyorum. zorlamayla hata bulmaya çalışıyorlar... güzel telefon akrdeşim hangi türk sitesine girsem iphone yazılımımızı denedinizmi ibaresi çıkıyor. yıllardır nokia, sony, samsung vs.. kullandık hangisinde telefonun sabit özelliklerinin dışına çıktık.. apple firmasını piyasayı canlandırdığı ve yönlerdiği için kutluyorum. türk firmalarınında androide destekleri umarım artar. tekel cihazları sevmem herzaman rakip olmalı ve şuan tek rakip android gözüküyor... androidde kullanan iphone da kullanan (parası gücü yeten için) çok güzel cihazlardır... windowsu hiç katmadım ama inş. onlarda mobile 7.0 ile gümbür gümbür gelir... ne kadar çeşit okadar hizmet taraf tutmak komiklik !!!
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knight elf 9 yıl

santanio

htc desire kullanan biri olarak. "meyve(elma) veren ağaç taşlanır." demekten kendimi alı koyamıyorum. zorlamayla hata bulmaya çalışıyorlar... güzel telefon akrdeşim hangi türk sitesine girsem iphone yazılımımızı denedinizmi ibaresi çıkıyor. yıllardır nokia, sony, samsung vs.. kullandık hangisinde telefonun sabit özelliklerinin dışına çıktık.. apple firmasını piyasayı canlandırdığı ve yönlerdiği için kutluyorum. türk firmalarınında androide destekleri umarım artar. tekel cihazları sevmem herzaman rakip olmalı ve şuan tek rakip android gözüküyor... androidde kullanan iphone da kullanan (parası gücü yeten için) çok güzel cihazlardır... windowsu hiç katmadım ama inş. onlarda mobile 7.0 ile gümbür gümbür gelir... ne kadar çeşit okadar hizmet taraf tutmak komiklik !!!


dün aldım kutudan açarken farketmediğim kılcal çizikler var arka camda. sensör sorunlu iade deneyeceğim.
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aspirin_00 9 yıl
millet gider 2000 tl sayar telefona ama 100 tl lik telefonda bu hata yok peh peh peh gülüyorum bu milletin halini
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MegaWolt38 9 yıl

aspirin_00

millet gider 2000 tl sayar telefona ama 100 tl lik telefonda bu hata yok peh peh peh gülüyorum bu milletin halini


doğru söylüyorsun ama ona rağmen toz kondurmazlar fanboylar...
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TuffkiLLe 8 yıl aspirin_00
aspirin_00
millet gider 2000 tl sayar telefona ama 100 tl lik telefonda bu hata yok peh peh peh gülüyorum bu milletin halini

Olmaması da normal zaten 100 tl lik telefona bu dış kaplamayı koyarsan zaten fiyatı 3e katlanır :)

1 yılı gecti telefon cikali ama kimseden "benim telefonum toz yüzünden çatladı" diye bisi duyulmadı, böyle bı sorun olduğunu sanmıyorum. Olursa yazık olur, telefonun en sevdiğim yönlerinden biri dış kaplaması.
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Rock_Rage 9 yıl
Sorun su insanlar kullandıklara urunlere kotu denmesine sevinmezler.Bende bir iphone kullanıcısıyım kendim almadım hediye geldi oyuzden rahat rahat elestirebiliuorum.Oncelikle 3gdeki catlak mevzusu bende var okadar ozenle kullanmama ragmen bendede mevcut.Yani kullancı hatası degil fabrikasyon bir hata bu urun için eksidir bunun kabul gorulebilir yanı yoktur insanın goz zevkini bozuyor ole bir sorun olması rahatsız ediyor catlagın buyumesi halinde degerini dusuruyor belkide zarar gorme olasılıgı artıyor.Bugune kadar aldıgınız hangi telefonda fabrikasyon olarak catlama vardı.Yani kotu biseyi savunarak kendinize iyilik etmiyorsunuz konun kapatılıp ustunun ortulmesine neden oluyorsunuz.Bir insan aldıgı urunun temel fonksiyonları yerine getiremiyorsa yada vaad edileni sunamıyorsa o firma basarısızdır.Microsfot vistayı yapınca herkes nasıl yuklendi hiç savunan yoktu applecılar gibi microsoft hayranları da var onlar bile kotuledi bu urunu yani marka fanatikligi yapmanın bize faydası yok bırakın elestirin daha iyi urunlere sahipi olalım.

SAYGILARLA

Edit:İmla
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B-veritas 9 yıl

Rock_Rage

Sorun su insanlar kullandıklara urunlere kotu denmesine sevinmezler.Bende bir iphone kullanıcısıyım kendim almadım hediye geldi oyuzden rahat rahat elestirebiliuorum.Oncelikle 3gdeki catlak mevzusu bende var okadar ozenle kullanmama ragmen bendede mevcut.Yani kullancı hatası degil fabrikasyon bir hata bu urun için eksidir bunun kabul gorulebilir yanı yoktur insanın goz zevkini bozuyor ole bir sorun olması rahatsız ediyor catlagın buyumesi halinde degerini dusuruyor belkide zarar gorme olasılıgı artıyor.Bugune kadar aldıgınız hangi telefonda fabrikasyon olarak catlama vardı.Yani kotu biseyi savunarak kendinize iyilik etmiyorsunuz konun kapatılıp ustunun ortulmesine neden oluyorsunuz.Bir insan aldıgı urunun temel fonksiyonları yerine getiremiyorsa yada vaad edileni sunamıyorsa o firma basarısızdır.Microsfot vistayı yapınca herkes nasıl yuklendi hiç savunan yoktu applecılar gibi microsoft hayranları da var onlar bile kotuledi bu urunu yani marka fanatikligi yapmanın bize faydası yok bırakın elestirin daha iyi urunlere sahipi olalım.

SAYGILARLA

Edit:İmla


Bir ara hatırladığım kadarıyla Motorola nın V8 ya da V9 u tam hatırlamıyorum dış kabının soyulma problemi vardı, hatta yanılmıyorsam Nokia nın sürgülü popüler bir modeli vardı onda da soyulma problemi mevcuttu. Yani demek istediğim sorunsuz telefonlar var tabii ki ve Apple İP4 ün sorunlu bir makine olduğunu kanullenmeyen yoktur sanırım. Tüm bu anten problemi bilmem ne problemine rağmen İp4 piyasada şu anda teknoloji ve satış bazında zirvede olan tek telefon ve bu kadar çok konuşulması da gayet normal. Sonuç olarak herkes istediği ürünü almakta veya satmakta özgür bu kişinin kendi tercihidir. Herşeye rağman apple 1 numaradır.


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