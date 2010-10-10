Prototipin kaybolması, anten sorunu derken şimdi de "Glassgate" mi ?

Haziran ayından bu yana (Nisan ayında prototipin kaybolması hariç !) teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konuların başında hiç şüphesiz iPhone 4 geliyor. Hatırlayacağınız gibi iPhone 4'ün satışa sunulmasıyla birlikte birçok kullanıcı cihazın çekim gücünde sorun olduğunu dile getirmişti. Kullanıcıların yaptığı geri dönüşlerin ve medyadaki haberlerin artmasıyla birlikte Apple, kimsenin beklemediği bir anda basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Yapılan basın toplantısında sahneye çıkan Steve Jobs; "Telefonlar mükemmel değildir" diyerek iPhone 4 hatalı olmadığını ve "antennagate" ismiyle anılan sorunun bütün telefonlarda olduğunu çeşitli videolar göstererek açıklamıştı.. Ayrıca basın toplantısında Steve Jobs, Apple'ın bütün iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak kılıf vereceklerini; isteyen kullanıcılara da cihazlarını değiştirme ya da para iadesi yapacaklarını da duyurmuştu.

Geçmişe kısa bir yolculuk yaparak iPhone 4'ün ismiyle özdeşleşen "antennagate"'i kısaca hatırladıktan sonra haberimizin asıl konusuna gelelim; Apple'ın tanıtım sırasında yüksek dayanaklılığıyla övdüğü iPhone 4'ün cam arka yüzeyi sorunlu mu ?

gdgt'ın firmaya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Bumper tarzı olmayan ve cihazın arka yüzeyini de kapatan kılıflar (özellikle slide-on kılıflar) iPhone 4'ün cam olan arka yüzeyinin zamanla zarar görmesine neden oluyor. İddialara göre toz gibi çok küçük maddeler, kılıfla iPhone 4'ün arasındaki boşluğa yerleşiyor ve cam yüzey üzerinde hareket etmeleriyle çeşitli çiziklere sebep oluyor. Oluşan bu çizikler de zamanla büyük çatlaklara dönüşüyor ve iPhone 4'ün arka yüzeyine ciddi zararlar veriyor. gdgt'ın kaynaklarına göre, bu sorunu farkeden Apple'ın mühendisleri sorunun ne kadar büyük olduğunu ve çözümünün ne olabileceğini tespit etmek için kapalı kapıların arkasında çalışmalara başladılar.

Çalışmaların sonucu ne olur, iPhone 4 için 2.bir "gate" kelimesi türer mi şimdilik kesin olarak kestirmek zor. Ancak prototipinin kaybolmasıyla başlayan 4.nesil iPhone'u teknoloji dünyasından kimsenin unutmayacağı kesin.

Hatırlanacağı gibi Apple'ın başı geçmiş yıllarda da küçük çatlak sorunlarıyla ağrımıştı. Bunlardan en çok hatırlanabilecek olanı iPhone 3G'nin arka yüzeyinin çeşitli bölgelerinde başgösteren çatlaklardı. 2000'li yılların başında satışa sunulan Mac G4 Cube ile beyaz plastik kasalı 13 inçlik Macbook'larda da çatlak sorunları başgöstermişti.

Beyaz plastik kasalı 13 inçlik Macbook'daki oluşan çatlaklar