Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Phone gerçek mi oluyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
1
16
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PS Phone gerçek mi oluyor ?
Tam Boyutta Gör

Japonya'nın önde gelen teknoloji-ekonomi gazetelerinden Nikkei Business Daily'nin haberine göre Sony Corp. Apple'ın popüler cihazları iPod ve iPhone'a karşı cep telefonu-oyun konsolu ile ön plana çıkan bir mobil cihaz çıkartabilir.

Japon elektronik devi Sony,30 yıl önce çıkardığı Walkman ile portatif müzik çalar pazarını uzun yıllar domine etmiş ancak 2001 yılında Apple'ın iPod'u tanıtmasının ardından pazardaki liderliğini kaybederek,alt sıralara düşmüştü. Bir türlü istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Sony'nin,önümüzdeki günlerde oyun konsolu-cep telefonu-walkman'i en iyi şekilde bir araya getirip geliştirebilmek için bir takım kuracağı iddia ediliyor.

İçlerinde Capcom ve Square Enix' in de bulunduğu ünlü oyun oyun firmalarıda son zamanlarda Apple'ın ürünlerinin popülerliğinden yararlanmak için iPod ve iPhone uyumlu oyunları AppStore'dan satmaya başlamış ve Apple'ın mobil oyun pazarında Sony ve Nintendo'nun rakibi haline gelmesini sağlamıştı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerring 10 yıl
2 yili askin suredir var zaten bu resim ama resimden oteye gidemedi ne yazik ki
bu teknoloji eskidi bile
sony nin apple gibi devrimsel bir urun cikarmasi gerekiyor ama bu hantallikla zor ne yazik ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord__of_darkness 10 yıl
bunun gerçeini st de paylaşmıştı m bunla alakası yok dergiden çekilmiş fotolardı benmkiler yani g erçekti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesmerist 10 yıl
Aman gerçek olmasın bu ne kalınlık böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 10 yıl
bunu daha önce görmüştüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOD32 10 yıl

Orjinalden alıntı: esesli1975

Aman gerçek olmasın bu ne kalınlık böyle.



Bazıları Kalın Sever!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim