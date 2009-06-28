PS Phone gerçek mi oluyor ?

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Japonya'nın önde gelen teknoloji-ekonomi gazetelerinden Nikkei Business Daily'nin haberine göre Sony Corp. Apple'ın popüler cihazları iPod ve iPhone'a karşı cep telefonu-oyun konsolu ile ön plana çıkan bir mobil cihaz çıkartabilir.

Japon elektronik devi Sony,30 yıl önce çıkardığı Walkman ile portatif müzik çalar pazarını uzun yıllar domine etmiş ancak 2001 yılında Apple'ın iPod'u tanıtmasının ardından pazardaki liderliğini kaybederek,alt sıralara düşmüştü. Bir türlü istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Sony'nin,önümüzdeki günlerde oyun konsolu-cep telefonu-walkman'i en iyi şekilde bir araya getirip geliştirebilmek için bir takım kuracağı iddia ediliyor.

İçlerinde Capcom ve Square Enix' in de bulunduğu ünlü oyun oyun firmalarıda son zamanlarda Apple'ın ürünlerinin popülerliğinden yararlanmak için iPod ve iPhone uyumlu oyunları AppStore'dan satmaya başlamış ve Apple'ın mobil oyun pazarında Sony ve Nintendo'nun rakibi haline gelmesini sağlamıştı.