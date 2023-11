PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Extra

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, günümüzde Game Pass'e benzer her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus Deluxe ve Extra abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Deluxe ve Extra Kasım oyunları

Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olmak üzere üç yapım eklemişti. Bunun ardından tüm gözler PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarına çevrildi diyebiliriz.

Geçtiğimiz saatlerde ise Sony, Kasım ayında PlayStation Plus Deluxe ve Extra katmanlarına eklenecek bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Bu oyunlar arasından Teardown halihazırda erişime açılırken, diğer tüm ücretsizler 21 Kasım'da indirilebilir olacak. İşte PS Plus Deluxe ve Extra katmanlarına Kasım ayında eklenecek oyunlar:

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

PS Plus Essential

