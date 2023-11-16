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    PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Extra

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Kasım 2023 oyunları belli oldu. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Extra Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, günümüzde Game Pass'e benzer her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus Deluxe ve Extra abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Deluxe ve Extra Kasım oyunları

    Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olmak üzere üç yapım eklemişti. Bunun ardından tüm gözler PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarına çevrildi diyebiliriz.

    Geçtiğimiz saatlerde ise Sony, Kasım ayında PlayStation Plus Deluxe ve Extra katmanlarına eklenecek bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Bu oyunlar arasından Teardown halihazırda erişime açılırken, diğer tüm ücretsizler 21 Kasım'da indirilebilir olacak. İşte PS Plus Deluxe ve Extra katmanlarına Kasım ayında eklenecek oyunlar:

    PlayStation Plus Extra

    PlayStation Plus Premium

    PS Plus Essential

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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