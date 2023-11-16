PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Extra

- PS Plus Deluxe ve Extra Kasım oyunları
- PlayStation Plus Extra
- PlayStation Plus Premium
- PS Plus Essential
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PS Plus Deluxe ve Extra Kasım oyunları
Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olmak üzere üç yapım eklemişti. Bunun ardından tüm gözler PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarına çevrildi diyebiliriz.
Geçtiğimiz saatlerde ise Sony, Kasım ayında PlayStation Plus Deluxe ve Extra katmanlarına eklenecek bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Bu oyunlar arasından Teardown halihazırda erişime açılırken, diğer tüm ücretsizler 21 Kasım'da indirilebilir olacak. İşte PS Plus Deluxe ve Extra katmanlarına Kasım ayında eklenecek oyunlar:
PlayStation Plus Extra
- Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)
- Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)
- Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)
- Eiyuden Chronicle: Rising (PS5/PS4)
- Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)
- Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)
- River City Melee Mach!! (PS4)
- Superliminal (PS5/PS4)
- Teardown (PS5)
PlayStation Plus Premium
- Grandia (PS5/PS4)
- Jet Moto (PS5/PS5)
- Up (PS5/PS4)
- PaRappa the Rapper 2 (PS4)
- Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5/PS4)
PS Plus Essential
- Mafia II: Definitive Edition PS4
- Dragon Ball: The Breakers PS4
- Aliens Fireteam Elite PS4 / PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.