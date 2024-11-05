Netflix interaktif içeriklerini kaldırıyor: Yenileri de yapılmayacak

İnteraktif içeriklere elveda
Netflix, etkileşimli içeriklere ilk olarak 2017 yılında Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ile adım atmıştı. İzleyicilerin, hikayenin gidişatını kendilerinin belirleyebildiği bu içerikler, platforma yenilikçi bir boyut getirmişti. Özellikle Bandersnatch ile geniş bir kitleye ulaşan bu format, izleyicilere hikayenin sonucuna doğrudan etki edebilme deneyimi sunmuştu. Ancak Netflix, toplamda 24 içerikten sadece dört tanesini platformda tutmaya devam edecek.
Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher’in yaptığı açıklamada, etkileşimli içeriklerin ilk etapta başarılı bir teknoloji olarak değerlendirildiği fakat artık sınırlayıcı bir yapıya dönüştüğü ifade edildi. Netflix, etkileşimli içeriklerdeki bu yeni kararının sebebini, diğer teknolojik alanlara odaklanma çabası olarak belirtti. Bu durum, Netflix’in oyun alanında yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, mobil oyun yelpazesini genişletse de, AAA düzeyindeki oyun stüdyosunu kapatmış ve oyun akış platformunu henüz tam anlamıyla başlatmamış durumda.
Öte yandan Netflix, bir daha interaktif içerik yapmamayı da değerlendiriyor. Zira Netflix'in eski oyun patronu, şimdilerde ise firmanın Oyunlar için GenAI Başkan Yardımcısı Mike Verdu, bir süre önce şirketin artık interaktif yapımlar geliştirmediğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über