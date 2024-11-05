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    Anlık Bildirim

    Netflix interaktif içeriklerini kaldırıyor: Yenileri de yapılmayacak

    Netflix, 1 Aralık itibariyle interaktif dizi ve filmlerinin neredeyse tamamını platformdan kaldırmaya karar verdi. İnteraktif içerikler arasında sadece dört tanesi platformda kalacak.
    Netflix interaktif içeriklerini kaldırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Netflix, yıllardır platforma farklı bir deneyim katmayı amaçladığı interaktif veya etkileşimli içeriklerin büyük bir kısmını 1 Aralık itibarıyla kaldıracağını duyurdu. Etkileşimli içerikler arasında ikonik hale gelmiş olan Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls ve You vs. Wild platformda varlığını sürdürecek. Ancak bunların dışındaki diğer tüm etkileşimli içerikler listeden çıkarılacak.

    İnteraktif içeriklere elveda

    Netflix, etkileşimli içeriklere ilk olarak 2017 yılında Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ile adım atmıştı. İzleyicilerin, hikayenin gidişatını kendilerinin belirleyebildiği bu içerikler, platforma yenilikçi bir boyut getirmişti. Özellikle Bandersnatch ile geniş bir kitleye ulaşan bu format, izleyicilere hikayenin sonucuna doğrudan etki edebilme deneyimi sunmuştu. Ancak Netflix, toplamda 24 içerikten sadece dört tanesini platformda tutmaya devam edecek.

    Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher’in yaptığı açıklamada, etkileşimli içeriklerin ilk etapta başarılı bir teknoloji olarak değerlendirildiği fakat artık sınırlayıcı bir yapıya dönüştüğü ifade edildi. Netflix, etkileşimli içeriklerdeki bu yeni kararının sebebini, diğer teknolojik alanlara odaklanma çabası olarak belirtti. Bu durum, Netflix’in oyun alanında yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, mobil oyun yelpazesini genişletse de, AAA düzeyindeki oyun stüdyosunu kapatmış ve oyun akış platformunu henüz tam anlamıyla başlatmamış durumda.

    Öte yandan Netflix, bir daha interaktif içerik yapmamayı da değerlendiriyor. Zira Netflix'in eski oyun patronu, şimdilerde ise firmanın Oyunlar için GenAI Başkan Yardımcısı Mike Verdu, bir süre önce şirketin artık interaktif yapımlar geliştirmediğini söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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