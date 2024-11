Netflix interaktif içeriklerini kaldırıyor: Yenileri de yapılmayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Netflix, yıllardır platforma farklı bir deneyim katmayı amaçladığı interaktif veya etkileşimli içeriklerin büyük bir kısmını 1 Aralık itibarıyla kaldıracağını duyurdu. Etkileşimli içerikler arasında ikonik hale gelmiş olan Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls ve You vs. Wild platformda varlığını sürdürecek. Ancak bunların dışındaki diğer tüm etkileşimli içerikler listeden çıkarılacak.

İnteraktif içeriklere elveda

Netflix, etkileşimli içeriklere ilk olarak 2017 yılında Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ile adım atmıştı. İzleyicilerin, hikayenin gidişatını kendilerinin belirleyebildiği bu içerikler, platforma yenilikçi bir boyut getirmişti. Özellikle Bandersnatch ile geniş bir kitleye ulaşan bu format, izleyicilere hikayenin sonucuna doğrudan etki edebilme deneyimi sunmuştu. Ancak Netflix, toplamda 24 içerikten sadece dört tanesini platformda tutmaya devam edecek.

Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher’in yaptığı açıklamada, etkileşimli içeriklerin ilk etapta başarılı bir teknoloji olarak değerlendirildiği fakat artık sınırlayıcı bir yapıya dönüştüğü ifade edildi. Netflix, etkileşimli içeriklerdeki bu yeni kararının sebebini, diğer teknolojik alanlara odaklanma çabası olarak belirtti. Bu durum, Netflix’in oyun alanında yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, mobil oyun yelpazesini genişletse de, AAA düzeyindeki oyun stüdyosunu kapatmış ve oyun akış platformunu henüz tam anlamıyla başlatmamış durumda.

Öte yandan Netflix, bir daha interaktif içerik yapmamayı da değerlendiriyor. Zira Netflix'in eski oyun patronu, şimdilerde ise firmanın Oyunlar için GenAI Başkan Yardımcısı Mike Verdu, bir süre önce şirketin artık interaktif yapımlar geliştirmediğini söylemişti.

