GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Hunt: Showdown 1896, Crime Scene Cleaner, Mandragora: Whispers of the Witch Tree, Tempest Rising, Aimlabs, Blue Prince, ContractVille, Gedonia 2, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ve Path of Exile 2 (Epic Games Store) dahil başta olmak üzere 12 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Forever Skies (Steam, 14 Nisan)
- Night Is Coming (Steam, 14 Nisan)
- Hunt: Showdown 1896 (Xbox, PC Game Pass 15 Nisan)
- Crime Scene Cleaner (Xbox, PC Game Pass 17 Nisan)
- Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Steam, 17 Nisan)
- Tempest Rising (Steam,17 Nisan)
- Aimlabs (Steam)
- Blue Prince (Steam, Xbox)
- ContractVille (Steam)
- Gedonia 2 (Steam)
- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (Steam)
- Path of Exile 2 (Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: