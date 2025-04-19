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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta Hunt: Showdown 1896, Tempest Rising dahil 12 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Hunt: Showdown 1896, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Hunt: Showdown 1896, Crime Scene Cleaner, Mandragora: Whispers of the Witch Tree, Tempest Rising, Aimlabs, Blue Prince, ContractVille, Gedonia 2, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ve Path of Exile 2 (Epic Games Store) dahil başta olmak üzere 12 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Forever Skies (Steam, 14 Nisan)
    • Night Is Coming (Steam, 14 Nisan)
    • Hunt: Showdown 1896 (Xbox, PC Game Pass 15 Nisan)
    • Crime Scene Cleaner (Xbox, PC Game Pass 17 Nisan)
    • Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Steam, 17 Nisan)
    • Tempest Rising (Steam,17 Nisan)
    • Aimlabs (Steam)
    • Blue Prince (SteamXbox)
    • ContractVille (Steam)
    • Gedonia 2 (Steam
    • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (Steam)
    • Path of Exile 2 (Epic Games Store)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
    • Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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