GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Hunt: Showdown 1896, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Hunt: Showdown 1896, Crime Scene Cleaner, Mandragora: Whispers of the Witch Tree, Tempest Rising, Aimlabs, Blue Prince, ContractVille, Gedonia 2, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ve Path of Exile 2 (Epic Games Store) dahil başta olmak üzere 12 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Forever Skies (Steam, 14 Nisan)

Night Is Coming (Steam, 14 Nisan)

Hunt: Showdown 1896 (Xbox, PC Game Pass 15 Nisan)

Crime Scene Cleaner (Xbox, PC Game Pass 17 Nisan)

Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Steam, 17 Nisan)

Tempest Rising (Steam,17 Nisan)

Aimlabs (Steam)

Blue Prince (Steam, Xbox)

ContractVille (Steam)

Gedonia 2 (Steam)

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (Steam)

Path of Exile 2 (Epic Games Store)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL

paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL

