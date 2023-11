Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında, Golden Light yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 23 Kasım'a kadar 426 TL değerinde iki oyun hediye edecek.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: EARTHLOCK, Surviving the Aftermath

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath olacak. Bunlar arasından 90'ların 3D RPG'lerden ilham alan EARTHLOCK, macera temalı sıra tabanlı bir bağımsız yapım. Hayatta kalma ve şehir kurma temalı Surviving the Aftermath ise, kıyamet sonrası bir gelecekte geçiyor. Her iki oyunun toplam değeri 426TL.

Her iki yapım, Epic Games üzerinden 16-23 Kasım tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

