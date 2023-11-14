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    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. EARTHLOCK ve hayatta-kalma şehir kurma oyunu Surviving the Aftermath, 23 Kasım'a kadar ücretsiz olacak.
    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 426TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında, Golden Light yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 23 Kasım'a kadar 426 TL değerinde iki oyun hediye edecek.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: EARTHLOCK, Surviving the Aftermath

    Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath olacak. Bunlar arasından 90'ların 3D RPG'lerden ilham alan EARTHLOCK, macera temalı sıra tabanlı bir bağımsız yapım. Hayatta kalma ve şehir kurma temalı Surviving the Aftermath ise, kıyamet sonrası bir gelecekte geçiyor. Her iki oyunun toplam değeri 426TL.

    Her iki yapım, Epic Games üzerinden 16-23 Kasım tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'te ücretsiz

    EARTHLOCK

    Surviving the Aftermath

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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