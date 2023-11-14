Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: EARTHLOCK, Surviving the Aftermath
- Epic Games'te ücretsiz
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: EARTHLOCK, Surviving the Aftermath
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath olacak. Bunlar arasından 90'ların 3D RPG'lerden ilham alan EARTHLOCK, macera temalı sıra tabanlı bir bağımsız yapım. Hayatta kalma ve şehir kurma temalı Surviving the Aftermath ise, kıyamet sonrası bir gelecekte geçiyor. Her iki oyunun toplam değeri 426TL.
Her iki yapım, Epic Games üzerinden 16-23 Kasım tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.