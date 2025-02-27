PS Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Mart 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac dahil 3 yeni oyun eklenmişti.

Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectionolacak. Bu üç oyunun 4 Mart Salı gününden Nisan ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 4 4 Mart'a kadar Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Dragon Age: The Veilguard

Sonic Colors: Ultimate

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectio

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ayrıca PS Plus oyunlarına ek olarak Sony'nin yaptığı duyuruya göre PS Plus'ın PS4 desteği gelecek yıl sonlanıyor. Bu süreçte ise PS Plus’ta artık PS5 oyunlarına daha fazla ağırlık verilecek ve önümüzdeki yılın başı PS4 oyunlarını PlayStation Plus'a eklemeyi bırakacak.

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PS Plus Mart 2025 oyunları belli oldu: 4.500 TL değerinde