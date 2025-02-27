PS Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Mart 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac dahil 3 yeni oyun eklenmişti.
Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectionolacak. Bu üç oyunun 4 Mart Salı gününden Nisan ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 4 4 Mart'a kadar Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- Dragon Age: The Veilguard
- Sonic Colors: Ultimate
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectio
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ayrıca PS Plus oyunlarına ek olarak Sony'nin yaptığı duyuruya göre PS Plus'ın PS4 desteği gelecek yıl sonlanıyor. Bu süreçte ise PS Plus’ta artık PS5 oyunlarına daha fazla ağırlık verilecek ve önümüzdeki yılın başı PS4 oyunlarını PlayStation Plus'a eklemeyi bırakacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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PS Plus Mart 2025, Teknoloji Haberleri ve Yaşam